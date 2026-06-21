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21 de junio de 2026

MÁS DE 800 PERSONAS DISFRUTARON LAS PRESENTACIONES DEL BALLET JUVENIL DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO EN PUNTA ARENAS

​Las funciones realizadas en el Teatro Municipal José Bohr incluyeron actividades formativas y convocaron a cientos de asistentes durante el fin de semana.

BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO (7)

Más de 800 personas asistieron a las dos funciones del Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago realizadas este fin de semana en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. La visita de la compañía también contempló un ensayo abierto a la comunidad, una clase magistral, un conversatorio y una jornada de trabajo junto al elenco municipal de ballet.

Las actividades se desarrollaron en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, iniciativa que busca fortalecer la programación artística local y generar nuevas oportunidades de formación para artistas y elencos de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich valoró la alta participación registrada durante las jornadas, destacando que entre las funciones y las actividades abiertas se superó el millar de asistentes. La autoridad señaló que el acuerdo permitirá ampliar la oferta de espectáculos culturales y fortalecer el trabajo de formación artística que se desarrolla en la ciudad.

Por su parte, la encargada de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó la respuesta del público y el interés generado por las distintas instancias de encuentro con la compañía. Asimismo, señaló que el convenio busca no solo acercar espectáculos de nivel nacional a la comunidad, sino también impulsar espacios de aprendizaje y vinculación para bailarinas y bailarines locales.

Las presentaciones incluyeron extractos de los ballets clásicos La Bella Durmiente y Paquita, interpretados por 18 bailarines bajo la dirección de la maestra Macarena Montesino. La visita se transformó en una nueva oportunidad para acercar la danza a la comunidad y fortalecer la actividad cultural en Punta Arenas.


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