CÓNDORES ANDINOS FUERON REGISTRADOS ALIMENTÁNDOSE DE UNA CRÍA DE BALLENA JOROBADA EN EL CANAL BEAGLE

Un grupo de cóndores andinos fue registrado alimentándose del cuerpo de una cría de ballena jorobada en el Canal Beagle, en las cercanías de Ushuaia, Argentina. Las imágenes fueron compartidas por la organización Defendamos Patagonia y muestran a las aves descendiendo hasta la costa para aprovechar los restos del cetáceo.

El registro evidencia una conducta asociada al rol carroñero que cumple el cóndor andino, especie que se alimenta principalmente de animales muertos y que desempeña una función relevante en los ecosistemas al contribuir a la eliminación de materia orgánica en descomposición.

Según se observa en las imágenes difundidas, varios ejemplares se congregaron alrededor de la cría de ballena jorobada, que apareció sin vida en el sector. La escena llamó la atención por reunir a una de las aves más emblemáticas de la cordillera sudamericana con uno de los mamíferos marinos más representativos de las aguas australes.

El hecho ocurrió en Tierra del Fuego, donde la cercanía entre ambientes marinos y montañosos permite la interacción de diversas especies de fauna silvestre. El registro fue ampliamente compartido en redes sociales debido a la singularidad de la escena observada en el Canal Beagle.

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