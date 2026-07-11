MINSAL REFUERZA LLAMADO A LA VACUNACIÓN ANTE POSIBLE AUMENTO DE VIRUS RESPIRATORIOS POR EL RETORNO A CLASES

El Ministerio de Salud reforzó el llamado a la vacunación contra la influenza, especialmente en niños y adultos mayores, ante el retorno a clases y el posible aumento de la circulación de virus respiratorios durante las próximas semanas.

De acuerdo con el último informe de la Campaña de Invierno, correspondiente a la semana epidemiológica N.º 26, la influenza A continúa siendo el virus de mayor circulación en el país, seguida por la influenza B y el rinovirus. Si bien la positividad de las muestras disminuyó de 51,4% a 47,9%, también se observó una baja en las consultas de urgencia y hospitalizaciones por causas respiratorias en términos generales.

No obstante, el Ministerio de Salud advirtió que el escenario es distinto en la población de adultos mayores, donde aumentaron tanto las consultas de urgencia como las hospitalizaciones asociadas a enfermedades respiratorias.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, explicó que el regreso de los escolares a las salas de clases favorece la transmisión de virus respiratorios, por lo que reiteró la importancia de que las personas pertenecientes a los grupos de riesgo completen su vacunación antes de que aumenten los contagios.

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