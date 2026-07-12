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12 de julio de 2026

DIRECTOR DE DERECHO DE LA UMAG DESTACA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS FUTUROS ABOGADOS Y LOS DESAFÍOS DEL DERECHO DIGITAL EN MAGALLANES

La Educación en Magallanes.

RAMÓN MAYORGA

La formación de los futuros abogados, los desafíos que imponen las nuevas tecnologías y la importancia del derecho como herramienta para proteger las garantías de las personas fueron parte de los temas abordados por Ramón Mayorga McDonald, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes (UMAG), durante su participación en La educación en Magallanes.

En conversación con el programa de Polar Comunicaciones, el académico explicó que la formación jurídica va mucho más allá del estudio de las leyes, ya que busca desarrollar en los estudiantes una forma de razonar y argumentar basada en principios jurídicos. Asimismo, destacó que la docencia universitaria también contempla investigación, gestión académica y vinculación con el medio, fortaleciendo el aporte de la UMAG al desarrollo regional.

Durante La educación en Magallanes, Mayorga también se refirió a la evolución del derecho frente a fenómenos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la protección de los datos personales. En ese contexto, señaló que el derecho digital se ha consolidado como una nueva área de especialización, impulsada por el avance tecnológico y por la necesidad de resguardar los derechos fundamentales de las personas.

Otro de los temas abordados fue el derecho a la defensa y el debido proceso. El director del Departamento de Ciencias Jurídicas explicó que toda persona tiene derecho a contar con representación jurídica, independiente de la naturaleza de la causa, ya que estas garantías forman parte de los principios esenciales del Estado de Derecho. Finalmente, adelantó que en una futura conversación abordará el derecho educacional y las nuevas normativas que impactan a las comunidades escolares.



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DIRECTOR DEL INACH REPASÓ SU TRAYECTORIA Y LOS DESAFÍOS DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

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