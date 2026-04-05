Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de abril de 2026

INNOVACIÓN CHILENA PERMITE PRODUCIR OMEGA 3 VEGANO Y SUSTENTABLE A PARTIR DE MICROALGAS

​El desarrollo liderado por la Universidad Católica busca reemplazar el uso de aceite de pescado con una alternativa de origen vegetal y menor impacto ambiental.

omega 3

​Un equipo de científicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolló un sistema para producir Omega 3 de origen vegetal a partir de microalgas, con el objetivo de generar una alternativa sustentable al aceite de pescado, tradicional fuente de este nutriente.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Fondef y la Fundación Copec UC, y se desarrolla en una planta piloto ubicada en la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), en Las Cruces. El proyecto es liderado por la académica Mónica Vásquez, de la Facultad de Ciencias Biológicas.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta tecnología permite obtener Omega 3 directamente desde microalgas, organismos que constituyen la fuente primaria de este ácido graso. El proceso utiliza agua de mar, luz solar y aire, sin necesidad de extracción de recursos marinos, lo que reduce el impacto ambiental asociado.

La planta, operada por la empresa Phytohunt SpA, cuenta con 36 fotobiorreactores y actualmente se encuentra en fase de marcha blanca, con una producción estimada de entre 5 y 10 kilos de biomasa seca al mes. Además, las microalgas utilizadas capturan CO2 del ambiente, lo que aporta un componente adicional en términos de sostenibilidad.

El producto está orientado principalmente al mercado B2B, como ingrediente para la industria alimentaria, con potencial uso en productos como snacks, pan, pastas o suplementos. También se presenta como una alternativa para consumidores que buscan opciones libres de derivados animales.

El siguiente paso del proyecto considera el escalamiento hacia una planta industrial, con el objetivo de ampliar la producción y su disponibilidad en el mercado.


Fuente: Cooperativa

LRM COMUNICACIONES ASIQUIM Columna

COLUMNA DE OPINIÓN | LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES DESDE LA ETAPA UNIVERSITARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MISA DE PASCUA SE REALIZÓ EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS COMO PARTE DEL CIERRE DE SEMANA SANTA

Leer Más

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

Misa de Pascua
nuestrospodcast
scooters eléctricos

ALZA DE COMBUSTIBLES IMPULSA VENTA DE SCOOTERS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS EN CHILE

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
omega 3

INNOVACIÓN CHILENA PERMITE PRODUCIR OMEGA 3 VEGANO Y SUSTENTABLE A PARTIR DE MICROALGAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Papa León

PAPA LEÓN XIV LLAMA A NO DEJARSE PARALIZAR POR LA GUERRA Y LA INJUSTICIA EN VIGILIA PASCUAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
via crucis viernes santo

POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ EN VIVO EL VÍA CRUCIS DE VIERNES SANTO DESDE LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250