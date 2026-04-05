INNOVACIÓN CHILENA PERMITE PRODUCIR OMEGA 3 VEGANO Y SUSTENTABLE A PARTIR DE MICROALGAS

​Un equipo de científicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolló un sistema para producir Omega 3 de origen vegetal a partir de microalgas, con el objetivo de generar una alternativa sustentable al aceite de pescado, tradicional fuente de este nutriente.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Fondef y la Fundación Copec UC, y se desarrolla en una planta piloto ubicada en la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), en Las Cruces. El proyecto es liderado por la académica Mónica Vásquez, de la Facultad de Ciencias Biológicas.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta tecnología permite obtener Omega 3 directamente desde microalgas, organismos que constituyen la fuente primaria de este ácido graso. El proceso utiliza agua de mar, luz solar y aire, sin necesidad de extracción de recursos marinos, lo que reduce el impacto ambiental asociado.

La planta, operada por la empresa Phytohunt SpA, cuenta con 36 fotobiorreactores y actualmente se encuentra en fase de marcha blanca, con una producción estimada de entre 5 y 10 kilos de biomasa seca al mes. Además, las microalgas utilizadas capturan CO2 del ambiente, lo que aporta un componente adicional en términos de sostenibilidad.

El producto está orientado principalmente al mercado B2B, como ingrediente para la industria alimentaria, con potencial uso en productos como snacks, pan, pastas o suplementos. También se presenta como una alternativa para consumidores que buscan opciones libres de derivados animales.

El siguiente paso del proyecto considera el escalamiento hacia una planta industrial, con el objetivo de ampliar la producción y su disponibilidad en el mercado.





Fuente: Cooperativa

