ASENAV ES RECONOCIDA COMO “GRAN EMPRESA TRANSFORMADORA” POR EL CRUCERO HÍBRIDO-ELÉCTRICO MAGELLAN DISCOVERER

​ASENAV fue reconocida como Gran Empresa Transformadora en la categoría Naturaleza y Biodiversidad de los Premios Iniciativas Sustentables 2025, gracias a su proyecto Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América, construido íntegramente en Valdivia.



El reconocimiento a esta embarcación de expedición, construida por encargo de la operadora turística Antarctica21, destaca el desarrollo de innovadoras soluciones con ingeniería ciento por ciento chilena, que permitirán evitar las emisiones de CO2 y disminuir el ruido irradiado al mar, generando menor impacto en la fauna de uno de los ecosistemas más sensibles del planeta, como es la Antártica.



El galardón fue recibido en una ceremonia organizada por el Hub de Sustentabilidad de La Tercera, por Christine Kossmann Perl, directora ejecutiva de ASENAV; Germán Schacht, Business Development Manager de ASENAV; y Máximo Yáñez, jefe de departamento de Comercio Exterior de la misma compañía.



“Estamos sumamente orgullosos de que el Magellan Discoverer sea una vez más reconocido como proyecto de excelencia por su contribución a la responsabilidad ambiental en el turismo polar. Este crucero representa un salto en ingeniería sostenible, posicionando a ASENAV como un astillero chileno de referencia en la industria marítima de la Costa Pacífico Sur, además de situar a Chile a la vanguardia mundial en innovación y diseño naval”, señaló Christine Kossmann, quien también es hija de Eberhard Kossmann, fundador del astillero valdiviano.



Por su parte, Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21, destacó que “desde los inicios de A21, como pioneros en el modelo de aero-cruceros, nos propusimos ser líderes en el turismo boutique en la Antártica, al mismo tiempo que cuidamos del medio ambiente. Hoy, ese liderazgo nos plantea el desafío de seguir creciendo de manera responsable. La construcción de nuestro segundo crucero de expedición, el Magellan Discoverer, responde precisamente a esa necesidad: fortalecer nuestra capacidad, incorporar nuevas tecnologías y seguir innovando en sostenibilidad, sin perder la esencia de un turismo premium, de alta calidad y también bajo impacto en el Continente Blanco".



La ejecutiva agregó que “estamos orgullosos del camino recorrido y de esta alianza estratégica generada con ASENAV que nos ha permitido crecer y soñar con el desarrollo de una industria robusta y sólida para los desafíos que se avecinan”.



A su vez, Germán Schacht agregó que “visibilizar este reconocimiento no solo refleja el compromiso del astillero con el desarrollo de soluciones innovadoras para el mercado, sino también refuerza la importancia de iniciativas como el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, clave para consolidar capacidades industriales, desarrollar talento y proyectar a Chile como un actor relevante en la construcción naval sostenible a nivel global”.



Cabe destacar que el Magellan Discoverer ya había sido reconocido el año pasado al obtener el Premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente 2025 de AHK Chile, instancia en que la Cámara Alemana de Comercio en el país valoró su aporte en innovación y desarrollo aplicado a la industria naval.



