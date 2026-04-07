ADULTO MAYOR ES INTERNADO EN HOSPITAL DE MAGALLANES TRAS RECIBIR BRUTAL GOLPIZA EN SU LUGAR DE TRABAJO

Un hombre de 63 años permanece internado en Punta Arenas tras ser golpeado en su lugar de trabajo en la Ruta CH-257, en la localidad de Cerro Sombrero.

El hecho tuvo lugar la noche del pasado viernes, cuando el adulto mayor resultó con lesiones de extrema gravedad tras ser atacado sorpresivamente, situación que obligó a activar un complejo operativo de evacuación aeromédica hacia la capital regional.

El incidente se registró alrededor de las 23:00 horas en la gomería Segovia, ubicada en el kilómetro 72 de la Ruta CH-257.

Según los antecedentes policiales, la víctima se encontraba en las dependencias del local cuando un sujeto, identificado con las iniciales L.C.G., llamó a su puerta.

Al abrir, el afectado fue recibido con una violenta ráfaga de golpes de puño y pie dirigidos directamente a su rostro, sin mediar provocación inmediata.

Evacuación de urgencia

Dada la magnitud de las fracturas y lesiones faciales, el personal de la Tenencia de Cerro Sombrero coordinó el traslado de urgencia.

Tras una primera atención en el Hospital de Porvenir, el equipo médico determinó que el riesgo asociado requería especialistas, procediendo a su traslado vía aérea hasta el Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas, donde permanece bajo observación.

Si bien el Ministerio Público de Tierra del Fuego lidera las diligencias, las primeras indagaciones apuntan a que no se trató de un robo fortuito.

La principal hipótesis que baraja la fiscalía es un “ajuste de cuentas” de carácter sentimental.

Los antecedentes preliminares sugieren que el agresor habría actuado motivado por una supuesta infidelidad de su pareja con la víctima, una situación que deberá ser ratificada durante el proceso investigativo.

Hasta el momento, L.C.G. se mantiene prófugo de la justicia. Las policías han desplegado patrullajes por las rutas fronterizas y sectores rurales de la isla para dar con su paradero, mientras se tramitan las órdenes de detención correspondientes.

Fuente: biobiochile.cl

