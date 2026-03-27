Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de marzo de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES MANTIENE FARMACIA EXTERNA TRAS DIÁLOGO CON SU CONSEJO CONSULTIVO

​Esta decisión responde a la importancia y alta valoración que este servicio tiene tanto para los usuarios del hospital como para los vecinos del sector norte de la ciudad, quienes, a través de sus organizaciones y representantes, han manifestado de manera clara su utilidad y necesidad.

Consejo Consultivo

La Dirección del Hospital Clínico de Magallanes informa a la comunidad que, tras una detallada revisión de antecedentes y un proceso de escucha activa desarrollado a través de distintos canales de comunicación, destacando especialmente el valioso aporte del Consejo Consultivo del establecimiento, como instancia representativa de la comunidad, se ha resuelto mantener la disponibilidad de un espacio destinado al funcionamiento de una farmacia externa en nuestro establecimiento de salud.

 
Esta decisión responde a la importancia y alta valoración que este servicio tiene tanto para los usuarios del hospital como para los vecinos del sector norte de la ciudad, quienes, a través de sus organizaciones y representantes, han manifestado de manera clara su utilidad y necesidad.

 
En ese contexto, la Dirección releva el rol del Consejo Consultivo como un espacio fundamental de participación ciudadana, cuyas opiniones y planteamientos son fundamentales para una gestión saludable, moderna y transparente y por tanto, fueron considerados de manera activa en el proceso de análisis que permitió adoptar esta definición.

 
Asimismo, resulta pertinente señalar que el objetivo de esta medida es asegurar la continuidad de un servicio oportuno y de calidad en el entorno del recinto asistencial poniendo a los usuarios en el centro del quehacer sanitario. De tal modo que, se realizará un llamado abierto a licitación pública a través de la plataforma que dispone la Ley de Compras Públicas invitando a todos los oferentes interesados a participar en el proceso que permitirá proveer y sostener este servicio en el hospital.

 
El Hospital Clínico de Magallanes reafirma así su compromiso con el bienestar de la comunidad y con el fortalecimiento de espacios de participación que contribuyen a una mejor toma de decisiones con responsabilidad y una mirada de desarrollo futuro que beneficie a la comunidad en su conjunto.

farmaciaestrella

ALCALDE SE REUNIÓ CON DUEÑO DE FARMACIA LA ESTRELLA POR EVENTUAL SALIDA DE SUCURSAL DEL HOSPITAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN A SUJETO TRAS ROBO EN PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

El individuo intentó ocultarse al interior del Cementerio Municipal Sara Braun, donde fue ubicado mediante un dron policial.

detenidocementerio
nuestrospodcast
Consejo Consultivo

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES MANTIENE FARMACIA EXTERNA TRAS DIÁLOGO CON SU CONSEJO CONSULTIVO

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Consejo Consultivo

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES MANTIENE FARMACIA EXTERNA TRAS DIÁLOGO CON SU CONSEJO CONSULTIVO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Turberas 3

TURBERAS, LAS BÓVEDAS DE LA NATURALEZA QUE CONTRIBUYEN A MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
detenidospuq24032026

DETIENEN A DOS PERSONAS TRAS PERSECUCIÓN POLICIAL POR MICROTRÁFICO Y CONDUCCIÓN BAJO DROGAS EN PUNTA ARENAS