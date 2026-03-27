HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES MANTIENE FARMACIA EXTERNA TRAS DIÁLOGO CON SU CONSEJO CONSULTIVO

La Dirección del Hospital Clínico de Magallanes informa a la comunidad que, tras una detallada revisión de antecedentes y un proceso de escucha activa desarrollado a través de distintos canales de comunicación, destacando especialmente el valioso aporte del Consejo Consultivo del establecimiento, como instancia representativa de la comunidad, se ha resuelto mantener la disponibilidad de un espacio destinado al funcionamiento de una farmacia externa en nuestro establecimiento de salud.



Esta decisión responde a la importancia y alta valoración que este servicio tiene tanto para los usuarios del hospital como para los vecinos del sector norte de la ciudad, quienes, a través de sus organizaciones y representantes, han manifestado de manera clara su utilidad y necesidad.



En ese contexto, la Dirección releva el rol del Consejo Consultivo como un espacio fundamental de participación ciudadana, cuyas opiniones y planteamientos son fundamentales para una gestión saludable, moderna y transparente y por tanto, fueron considerados de manera activa en el proceso de análisis que permitió adoptar esta definición.



Asimismo, resulta pertinente señalar que el objetivo de esta medida es asegurar la continuidad de un servicio oportuno y de calidad en el entorno del recinto asistencial poniendo a los usuarios en el centro del quehacer sanitario. De tal modo que, se realizará un llamado abierto a licitación pública a través de la plataforma que dispone la Ley de Compras Públicas invitando a todos los oferentes interesados a participar en el proceso que permitirá proveer y sostener este servicio en el hospital.



El Hospital Clínico de Magallanes reafirma así su compromiso con el bienestar de la comunidad y con el fortalecimiento de espacios de participación que contribuyen a una mejor toma de decisiones con responsabilidad y una mirada de desarrollo futuro que beneficie a la comunidad en su conjunto.

