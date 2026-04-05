INVESTIGACIÓN ANALIZA LA ESCRITURA DIGITAL DE ESTUDIANTES EN AULAS DIVERSAS

En un contexto donde las tecnologías digitales forman parte de los procesos educativos, una investigación liderada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso busca comprender cómo escriben adolescentes en entornos digitales, especialmente mediante el uso de teclado en el ámbito escolar.

El proyecto, encabezado por la académica Nina Crespo del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, fue seleccionado para financiamiento del concurso Fondecyt Regular. La iniciativa se desarrolla en la Región de Valparaíso e incorpora la participación de investigadores de distintas universidades.

A diferencia de estudios centrados en aspectos específicos como ortografía o fluidez, esta investigación propone un enfoque multifactorial. En ese marco, analizará cómo habilidades lingüísticas, procesos cognitivos y condiciones socioeducativas inciden en la producción escrita de estudiantes en contextos digitales.

El estudio considera además la diversidad presente en las aulas, abordando las diferencias en trayectorias educativas y acceso a herramientas tecnológicas. Esto permitirá observar cómo estos factores influyen en el desempeño y en las dinámicas de escritura en pantalla.

Los resultados del proyecto buscan aportar evidencia sobre la escritura digital en el sistema escolar, incluyendo aspectos relacionados con los procesos cognitivos y las características del entorno educativo en el que se desarrollan los aprendizajes.

La iniciativa forma parte de la línea de investigación del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje en áreas vinculadas al lenguaje y la educación, con foco en los desafíos asociados a la enseñanza en contextos digitales.

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