DIPUTADO MATHESON CELEBRA APROBACIÓN DE PROYECTO QUE SANCIONA LA CONDUCCIÓN TEMERARIA DE VEHÍCULOS

Su "satisfacción" manifestó este martes el diputado Christian Matheson, luego que se aprobara por unanimidad, el proyecto de ley de su autoría, que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos, para reforzar la respuesta frente a conductas de conducción que pone en peligro la vida de los vecinos, en particular aquellas vinculadas a las denominadas carreras ilegales de vehículos motorizados.





Al respecto, el legislador magallánico señaló que "el objetivo de proyecto de ley es reformar el tipo penal de 'carreras no autorizadas' contenido en el artículo 197 ter de la Ley de Tránsito, reemplazando los elementos subjetivos relacionados con la competencia o desafío entre vehículos, por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa, con el fin de asegurar una aplicación más efectiva de la norma penal y una mejor protección de la vida e integridad física de las personas"





En ese sentido, la iniciativa fortalece el principio de legalidad y tipicidad penal, al reemplazar descripciones excesivamente restrictivas por un catálogo más claro y operativo de conductas objetivamente peligrosas.





La norma redefine el catálogo de conductas sancionadas, reduciéndolo a dos hipótesis. La primera es conducir excediendo la velocidad permitida mediante desplazamientos simultáneos o sucesivos con otros vehículos. Y la segunda, realizar maniobras peligrosas (destrezas, derrapes, deslizamientos u otras) que pongan en riesgo la vida o integridad física de terceros. Se elimina la referencia a "carreras" o "competencias" y se centra el tipo en conductas objetivamente riesgosas, incrementando además las multas que pueden llegar a 50 UTM ($ 3.500.000 aproximadamente).





"Esto no sólo mejora la certeza jurídica, sino que permite una aplicación más coherente y consistente de la norma por parte de los órganos persecutores y jurisdiccionales", explicó Matheson, junto con avanzar en una lógica "preventiva y disuasiva adecuada, reforzando las sanciones y ampliando herramientas como el uso de medios tecnológicos de fiscalización".





El parlamentario subrayó que las medidas propuestas en el proyecto "se alinean con estándares modernos de seguridad vial y con compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado de Chile en esta materia, pero principalmente con lo que sucede a diario y especialmente los fines de semana en las ciudades de nuestra Región".





"Cabe destacar que la iniciativa no criminaliza conductas de manera desproporcionada, sino que focaliza la respuesta del sistema en aquellas acciones que, por su gravedad, ponen en riesgo directo la vida y la integridad física de nuestros vecinos. Por otro lado, el fortalecimiento de la fiscalización y la posibilidad de imputar responsabilidad cuando no es posible identificar al conductor permiten superar obstáculos prácticos que hoy debilitan la aplicación de la ley, especialmente en contextos urbanos", concluyó el diputado Matheson.





El proyecto continuará ahora su discusión en el Senado, en su segundo trámite constitucional.

