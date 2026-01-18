MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS EXTIENDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUEÑOS DEL ANDINO CON INVERSIÓN CERCANA A 10 MILLONES

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la extensión de una nueva red de alumbrado público en el sector Sueños del Andino, específicamente en la Prolongación Salvador Allende, con una inversión de $9.714.295, provenientes íntegramente de fondos municipales. El proyecto consideró la extensión de cerca de un kilómetro y medio de red, mediante la instalación de 20 luminarias LED en los postes del tendido eléctrico.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa responde a un compromiso adquirido con la comunidad. "Esta calle que uno ve, que antes eran parcelas, hoy cuenta con cada vez más vecinos viviendo de forma permanente. Tuvimos un compromiso hace algún tiempo con su directiva y con los vecinos de que los postes existentes contaran con luminarias, y por eso hemos invertido casi 10 millones de pesos, con fondos 100% municipales, para permitir que este sector tenga una conectividad más segura", señaló.

La autoridad comunal subrayó que la nueva iluminación se suma a la reciente inauguración de la sede Sueños del Andino, "lo que demuestra cómo este lugar ha cambiado positivamente con el tiempo", agregando que "finalmente, lo que estamos haciendo es entregar un mejor bienestar a los habitantes de este sector de la ciudad", sostuvo Radonich.

Por su parte, el encargado de Alumbrado Público y Redes Eléctricas Municipales, Cristian Loyola, explicó que las luminarias instaladas cumplen con la normativa ambiental vigente. "Se instalaron 20 luminarias en postes de propiedad de la empresa distribuidora. Estas son de luz amarilla, conforme al Decreto Supremo N°1 del Ministerio de Medio Ambiente, y tienen una potencia de 50 watts, lo que permite iluminar de buena manera la Prolongación Allende", detalló.

Finalmente, Loyola destacó el impacto positivo del proyecto en la vida diaria de los vecinos. "Gracias a esta inversión municipal, hoy existe iluminación donde antes no la había, mejorando la conectividad y aumentando la sensación de seguridad, especialmente para quienes transitan a pie hacia el paradero de locomoción ubicado a pocos metros", concluyó.

