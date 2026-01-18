Punta Arenas,
18 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS EXTIENDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUEÑOS DEL ANDINO CON INVERSIÓN CERCANA A 10 MILLONES

La iniciativa contempló la instalación de 20 luminarias LED en la Prolongación Salvador Allende, entregando por primera vez este servicio a los vecinos del sector.

Sueños Andinos

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la extensión de una nueva red de alumbrado público en el sector Sueños del Andino, específicamente en la Prolongación Salvador Allende, con una inversión de $9.714.295, provenientes íntegramente de fondos municipales. El proyecto consideró la extensión de cerca de un kilómetro y medio de red, mediante la instalación de 20 luminarias LED en los postes del tendido eléctrico.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa responde a un compromiso adquirido con la comunidad. "Esta calle que uno ve, que antes eran parcelas, hoy cuenta con cada vez más vecinos viviendo de forma permanente. Tuvimos un compromiso hace algún tiempo con su directiva y con los vecinos de que los postes existentes contaran con luminarias, y por eso hemos invertido casi 10 millones de pesos, con fondos 100% municipales, para permitir que este sector tenga una conectividad más segura", señaló.

La autoridad comunal subrayó que la nueva iluminación se suma a la reciente inauguración de la sede Sueños del Andino, "lo que demuestra cómo este lugar ha cambiado positivamente con el tiempo", agregando que "finalmente, lo que estamos haciendo es entregar un mejor bienestar a los habitantes de este sector de la ciudad", sostuvo Radonich.

Por su parte, el encargado de Alumbrado Público y Redes Eléctricas Municipales, Cristian Loyola, explicó que las luminarias instaladas cumplen con la normativa ambiental vigente. "Se instalaron 20 luminarias en postes de propiedad de la empresa distribuidora. Estas son de luz amarilla, conforme al Decreto Supremo N°1 del Ministerio de Medio Ambiente, y tienen una potencia de 50 watts, lo que permite iluminar de buena manera la Prolongación Allende", detalló.

Finalmente, Loyola destacó el impacto positivo del proyecto en la vida diaria de los vecinos. "Gracias a esta inversión municipal, hoy existe iluminación donde antes no la había, mejorando la conectividad y aumentando la sensación de seguridad, especialmente para quienes transitan a pie hacia el paradero de locomoción ubicado a pocos metros", concluyó.

MUNICIPIO REITERA URGENCIA POR RELLENO SANITARIO TRAS VISITA A VERTEDERO MUNICIPAL

GOBIERNO CONFIRMA 16 FALLECIDOS TRAS INCENDIOS FORESTALES EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

