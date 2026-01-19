Punta Arenas,
19 de enero de 2026

CADEM: 50% A FAVOR Y 39% EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE ABSOLVIÓ A CRESPO POR CASO GATICA

​Un 57% cree que el uso de la fuerza de Carabineros y el Ejército en el control del orden público fue proporcional dada la violencia que había en las calles, mientras que un 38% cree que fue excesiva y abusaron de su poder.

cademcrespo

Caso Gatica. Hoy se dio a conocer la tercera encuesta Cadem de marzo que señala, en relación al caso de Gustavo Gatica, que el 83% supo o escuchó hablar sobre la absolución del exoficial de Carabineros Claudio Crespo.

  • En ese contexto, un 50% se mostró de acuerdo con la resolución de la justicia, mientras que 39% se mostró en desacuerdo.
  • Respecto a las declaraciones del Presidente Boric sobre el caso, 47% está en desacuerdo con que el mandatario haya expresado desconcierto y 50% está en desacuerdo con que haya expresado tristeza ante el hecho de que, pese a confirmarse que el exfuncionario policial efectuó los disparos contra Gatica, no recibiera condena.
  • Con respecto a la violencia durante el estallido social, un 57% cree que el uso de la fuerza de Carabineros y el Ejército en el control del orden público fue proporcional dada la violencia que había en las calles, mientras que un 38% cree que fue excesiva y abusaron de su poder.

Legado del gobierno saliente. Por otra parte, los encuestados consideraron que pensiones (31%) y 40 horas (27%) son los hitos positivos del gobierno, mientras que delincuencia (32%) y el caso fundaciones (25%) son los negativos.

  • Por su parte, Mario Marcel (25%) y Jeannette Jara (20%) fueron considerados como los mejores ministros, mientras que Giorgio Jackson (32%), Camila Vallejo (13%) e Izkia Siches (13%) los peores.

Aprobación al gobierno. En la segunda semana de enero, un 36% (un punto menos que la semana pasada) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y un 59% (2 puntos más que hace siete días) la desaprueba.

Nuevo gobierno. Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, un 61% (3 puntos más que la semana pasada) cree que a Chile le irá bien, un 19% (un punto menos que hace siete días) opina que le va a ir regular y un 18% que le irá mal o muy mal.

Fuente: ex-ante.cl


Claudio-Crespo-620x413

CASO GUSTAVO GATICA: TRIBUNAL DICTA VEREDICTO ABSOLUTORIO EN FAVOR DE EXCARABINERO CLAUDIO CRESPO

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

textos escolares mineduc

MINEDUC AVANZA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

pdteboricaton

EN MEDIO DEL QUIEBRE POR CASO GATICA, BORIC EXIGE UNIDAD OFICIALISTA PARA "DEFENDER" SUS REFORMAS