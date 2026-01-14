Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de enero de 2026

CHILOÉ CONMEMORA 200 AÑOS DE SU INCORPORACIÓN A CHILE CON SEMANAS CULTURALES EN MAGALLANES

Chiloé música, magia y tradición

Danilo Pozo presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé.

A 200 años de la incorporación del archipiélago de Chiloé al territorio nacional, el programa Chiloé música, magia y tradición de Polar Comunicaciones abordó este hito histórico junto a Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, quien anunció una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán en Punta Arenas durante 2026.

Durante la conversación, Pozo explicó que el domingo 18 llegará a Punta Arenas para lanzar oficialmente el programa “Semanas Culturales Chiloé en Magallanes: 200 años”, iniciativa que busca poner en valor el patrimonio cultural, artístico e identitario chilote en la región. El proyecto se realiza en conjunto con el Centro Hijos de Chiloé, la corporación cultural chilota, la Municipalidad de Punta Arenas y el Gobierno Regional de Magallanes, entendiendo que la anexión de Chiloé fue un puente histórico clave para que Magallanes también se consolidara como territorio chileno.

En Chiloé música, magia y tradición, el invitado también reflexionó sobre el carácter “dulce y agraz” del bicentenario, señalando que, más allá de los actos ceremoniales, en Chiloé persiste una deuda histórica en materias como conectividad, infraestructura, salud, educación superior y desarrollo cultural. “El bicentenario terminó siendo más una marca que una transformación social”, señaló, enfatizando las dificultades propias de vivir en una isla que aún depende fuertemente del continente.

Finalmente, Pozo detalló el calendario de actividades que se desplegará durante el año: semanas culturales con historiadores y agrupaciones folclóricas, lanzamientos de libros de autores chilotes en abril —en el marco del Mes del Libro— en colaboración con la Sociedad de Historiadores de Magallanes, un conversatorio patrimonial en mayo y el Festival del Bicentenario en septiembre, con participación de agrupaciones de Chiloé, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

cost3

FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE YA TIENE FECHA PARA SU VERSIÓN 34° VERSIÓN EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

Gobernador-de-Magallanes-Jorge-Flies
nuestrospodcast
pdtasindicatoenap

“FUE UN ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL”: A UN MES DE INCENDIO EN DUCTO DE ENAP MAGALLANES PRESIDENTA DE SINDICATO SIGUE PREOCUPADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Danilo Pozo presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé.

CHILOÉ CONMEMORA 200 AÑOS DE SU INCORPORACIÓN A CHILE CON SEMANAS CULTURALES EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremieducaciónmagallanes

EDUCACIÓN EN MAGALLANES: TRAYECTORIA ESCOLAR, REACTIVACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMAS DE VERANO MARCAN LA AGENDA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PLENO EXTERIOR

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO INICIA VISITA A UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250