CHILOÉ CONMEMORA 200 AÑOS DE SU INCORPORACIÓN A CHILE CON SEMANAS CULTURALES EN MAGALLANES

A 200 años de la incorporación del archipiélago de Chiloé al territorio nacional, el programa Chiloé música, magia y tradición de Polar Comunicaciones abordó este hito histórico junto a Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, quien anunció una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán en Punta Arenas durante 2026.

Durante la conversación, Pozo explicó que el domingo 18 llegará a Punta Arenas para lanzar oficialmente el programa “Semanas Culturales Chiloé en Magallanes: 200 años”, iniciativa que busca poner en valor el patrimonio cultural, artístico e identitario chilote en la región. El proyecto se realiza en conjunto con el Centro Hijos de Chiloé, la corporación cultural chilota, la Municipalidad de Punta Arenas y el Gobierno Regional de Magallanes, entendiendo que la anexión de Chiloé fue un puente histórico clave para que Magallanes también se consolidara como territorio chileno.

En Chiloé música, magia y tradición, el invitado también reflexionó sobre el carácter “dulce y agraz” del bicentenario, señalando que, más allá de los actos ceremoniales, en Chiloé persiste una deuda histórica en materias como conectividad, infraestructura, salud, educación superior y desarrollo cultural. “El bicentenario terminó siendo más una marca que una transformación social”, señaló, enfatizando las dificultades propias de vivir en una isla que aún depende fuertemente del continente.

Finalmente, Pozo detalló el calendario de actividades que se desplegará durante el año: semanas culturales con historiadores y agrupaciones folclóricas, lanzamientos de libros de autores chilotes en abril —en el marco del Mes del Libro— en colaboración con la Sociedad de Historiadores de Magallanes, un conversatorio patrimonial en mayo y el Festival del Bicentenario en septiembre, con participación de agrupaciones de Chiloé, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.