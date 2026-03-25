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25 de marzo de 2026

IND ANUNCIA INICIO DE OBRAS DEL PARQUE DEPORTIVO BARRIO SUR Y CONFIRMA NUTRIDA AGENDA DEPORTIVA EN MAGALLANES

Buenos días región.

indmagallanes

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Héctor Serka Kusanovic, dio a conocer una serie de avances en infraestructura deportiva, actividades y eventos que buscan fortalecer la participación ciudadana en la región de Magallanes.

​Entre los anuncios, destacó la reciente entrega de terreno que marca el inicio de las obras del proyecto “Construcción Cancha de Fútbol y Otras Obras, Parque Deportivo Barrio Sur”, una iniciativa que contempla aproximadamente 3.000 metros cuadrados de intervención y un plazo de ejecución cercano a los 450 días. Este proyecto apunta a mejorar significativamente las condiciones para la práctica deportiva en uno de los sectores tradicionales de Punta Arenas.

En materia de infraestructura, también se informó que el Estadio Fiscal de Punta Arenas está próximo a cerrar el proceso de licitación destinado al mejoramiento de sus camarines, lo que permitirá optimizar las condiciones para deportistas y usuarios del recinto.

En cuanto a actividades deportivas, se destacó la llegada de la Selección Chilena de Futsal a Porvenir, donde se enfrentará a la Selección de Río Grande de Tierra del Fuego en un encuentro programado para el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas en el gimnasio Padre Mario Zavattaro, con entrada liberada. Además, se contemplan actividades previas el jueves a las 18:00 horas en el mismo recinto, promoviendo la participación de la comunidad local.


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