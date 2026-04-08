DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME SE REUNE CON EL SUBSECRETARIO DE PESCA OSVALDO URRUTIA

Tras una reunión sostenida con el Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, se expusieron las graves deficiencias que afectan la operatividad y estabilidad económica del sector pesquero artesanal, particularmente en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Se expuso ante la autoridad lo referido al cambio en la metodología de sanciones que pone en riesgo la viabilidad de la industria y además se comunicó el problema que genera el régimen de responsabilidades puesto que no se ajusta a la realidad del sector pesquero.



Al respecto, el diputado Alejandro Riquelme destacó la importancia de este encuentro:



"Fue una reunión sumamente nutrida y necesaria. Logramos transmitir con total claridad las profundas inquietudes y el malestar que el gremio de la pesca artesanal de nuestra región nos había manifestado. Era fundamental que la autoridad escuchara de primera fuente cómo estas decisiones administrativas del Gobierno anterior están golpeando directamente el sustento de las familias magallánicas".



Alzas de hasta un 374% en multas por cambio de metodología



Uno de los puntos centrales de la exposición fue el impacto de la resolución publicada en diciembre de 2025, la cual modificó la metodología para el cálculo de sanciones de especies hidrobiológicas. Al transitar del "precio de playa" al valor Free on Board (FOB) —que refleja el precio del mercado internacional—, las multas han experimentado incrementos críticos:



●Centollón: Aumento del 374%.

●Centolla: Aumento del 143%.

●Erizo: Aumento del 131%.



En la instancia, se precisó que esta modificación metodológica proviene de la administración anterior. No obstante, ante la desproporcionalidad de las cifras actuales, se estableció el compromiso de trabajar en conjunto para definir una nueva metodología.



Responsabilidad de armadores ante faltas de tripulación



Además, se planteó la problemática respecto a la atribución de responsabilidad por infracciones. Actualmente, ante faltas cometidas exclusivamente por la tripulación o el patrón de nave —especialmente al sobrepasar los porcentajes de tolerancia permitidos por ley—, las sanciones son imputadas directamente a los armadores.



Sobre este punto, se analizó que la vía para corregir esta situación requiere de una reforma legal. Por ello, el diputado Riquelme manifiesta su voluntad de avanzar en un proyecto de ley que permita separar las responsabilidades ante negligencias.



Finalmente, el diputado Riquelme reafirmó el compromiso de mantener el seguimiento de estos temas:

"Seguiremos trabajando de manera coordinada con la Subsecretaría de Pesca y los gremios de Magallanes para asegurar soluciones efectivas. Nuestro objetivo es que la normativa sea justa y que se proteja la actividad pesquera, que es el corazón económico de nuestra zona".



