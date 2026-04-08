DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL INSPECCIONA PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN Y REFUERZA AGENDA DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO

​Con foco en el fortalecimiento del control fronterizo, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, realizó una visita de inspección al paso fronterizo San Sebastián, en la provincia de Tierra del Fuego, donde relevó en terreno el trabajo que desarrollan los servicios que operan en el complejo.



Durante el recorrido, la autoridad sostuvo encuentros con funcionarios de Aduanas, PDI y SAG, destacando su labor permanente en el resguardo de las fronteras y en el control del tránsito de personas y bienes. “Como Gobierno de Chile seguimos atentos a lo que ocurre en cada una de nuestras fronteras, especialmente en el extremo sur, donde el trabajo coordinado y permanente es fundamental”, señaló.



En el marco de su visita a la provincia, la Delegada también sostuvo una reunión con el Director de Aduanas, junto a la Delegada Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, instancia en la que se abordaron desafíos en materia de fiscalización, comercio y conectividad. En ese contexto, se analizó el impacto del alza de los combustibles y la necesidad de avanzar en medidas que permitan resguardar la conectividad, considerando su importancia para la vida cotidiana y el desarrollo de un territorio aislado.



Asimismo, las autoridades se reunieron con los alcaldes de Porvenir, Gabriel Parada, y de Timaukel, Luis Barría, junto a concejales de ambas comunas, con el objetivo de fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y avanzar en las prioridades del territorio desde una mirada cercana y pertinente.



Durante la jornada, la Delegada Presidencial Regional también sostuvo entrevistas con medios locales, donde abordó los principales lineamientos de esta etapa inicial de gestión y recogió inquietudes de la comunidad.



La visita reafirma la voluntad del Gobierno de fortalecer su presencia en zonas extremas, poniendo especial énfasis en la seguridad fronteriza, la conectividad y el trabajo articulado con las autoridades del territorio



