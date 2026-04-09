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9 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA RESPONDE A INFORME DE CONTRALORÍA Y DEFIENDE GASTO EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS

​El alcalde Fernando Ojeda aseguró que el análisis basado en gasto per cápita “distorsiona la realidad” de las comunas rurales extremas.

lagunablancamunicipio

La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, frente a información difundida por medios de comunicación, respecto a un informe de la Contraloría General de la República sobre el gasto municipal en eventos, declara lo siguiente:

Lamentamos que el análisis basado netamente en el "gasto per cápita" distorsione la realidad de comunas rurales extremas. Laguna Blanca posee una extensa superficie de 3.695,6 km² —territorio que podría albergar 165 comunas de Santiago Centro o 42 como Puente Alto— y una base productiva netamente ovina. Resulta ilógico compararnos bajo los mismos parámetros, ya que subsistimos casi exclusivamente del Fondo Común Municipal. A pesar de este presupuesto acotado, nuestra prioridad siempre ha sido el bienestar de nuestros vecinos.

Para transparentar la distribución real de los recursos, destacamos nuestra principal inversión social:

Educación y Ayuda Directa: Destinamos más de $22.000.000 de nuestro presupuesto a becas estudiantiles, canastas familiares reforzadas, y vestuario para estudiantes del hogar estudiantil, además de financiar atención psicológica a través de la Oficina Local de la Niñez.

Inclusión: Mediante gestión de fondos externos (FNDR), invertimos $12.000.000 en ayudas técnicas, pañales y suplementos para personas en situación de discapacidad.

Salud Garantizada: Toda la comuna accede a especialistas en nuestra Posta de Salud Rural, exámenes de imagenología y entrega de lentes ópticos mediante convenios vigentes con el municipio, entre muchas otras prestaciones.


Respecto a las cifras difundidas sobre eventos, aclaramos que los montos publicados corresponden a la suma de dos años (2024 y 2025). Por esta razón, solicitaremos formalmente a la Contraloría el detalle de la información para conocer qué actividades sumaron en dicho cálculo.


Es imperativo señalar que nos caracterizamos por organizar actividades de muy bajo costo. Estas van desde el lanzamiento de un libro por $500.000, hasta encuentros comunitarios en torno a la cocina chilota o jornadas deportivas por cerca de $6.000.000. Esperamos seguir realizando estas actividades, ya que sabemos que en un territorio aislado, las personas necesitan instancias que los saquen de su rutina. Además, es importante precisar que nuestra actividad más grande es el tradicional Festival de la Esquila, un evento de naturaleza distinta, de carácter regional y motor de nuestra identidad.


La Municipalidad de Laguna Blanca reafirma que la ejecución financiera refleja un actuar responsable, equilibrando las urgencias sociales en salud y educación, con el sano derecho a la cohesión y esparcimiento de nuestra comunidad.

Fernando Ojeda González

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca

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MUNICIPIO INICIA TALLERES ARTÍSTICOS CULTURALES CON AMPLIA PARTICIPACIÓN

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