ARTE Y CIENCIA DE ENCUENTRAN EN LA MUESTRA GLACIAR EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

​Una exposición que invita a reflexionar sobre los gigantes de hielo que posee Chile y su estrecha relación con la crisis climática contemporánea, a través de una mirada que cruza arte, ciencia y naturaleza. Nos referinimos a la muestra Glaciar, del fotógrafo chileno Jorge Marín Reiche, inaugurada en Parque del Estrecho.



Desarrollada entre 2022 y 2024, la serie fotográfica nace de un viaje a través de los paisajes glaciales de Chile, desde el extremo norte en Arica hasta Tierra del Fuego. En la galería del Parque del Estrecho se exhibe una cuidada selección de imágenes de nueve glaciares, construidas a partir de más de 5.000 registros, que invitan a observar de cerca sus formas, texturas y procesos de transformación, como testimonio de la crisis climática actual.



“La idea fue ir a los glaciares y no mirarlos de lejos, sino estar dentro de ellos, fotografiar el ecosistema completo, la flora y la fauna, y comenzar a construir una mirada distinta de acercamiento, tanto para el mundo científico como para las artes. Junto a la curadora Carla Moller diseñamos un cuerpo glaciar con una estética y una visión diferente a la imagen tradicional que se suele ver de los glaciares”, resaltó el autor de la obra, fotógrafo Jorge Marín.



En tanto, la gerente general del Parque del Estrecho, Ximena Castro, comentó que “para nosotros como Parque es de tremenda relevancia traer a un artista visual como Jorge Marín, que esté exponiendo en la galería más austral del continente americano, donde estamos buscando acercar el arte, la ciencia y la naturaleza a la comunidad. En este caso estamos acercando la ciencia, los glaciares, que muchas veces no podemos conocer de cerca. El objetivo es acercarlos a la comunidad completa para que los amemos y, de esta forma, cuidarlos y preservarlos en el tiempo. Invitamos a toda la comunidad magallánica a visitarnos y a conocer esta obra, que estará disponible hasta abril”.



Daniela Rodríguez, gerente de Austrochile, valoró la iniciativa impulsada por el Parque del Estrecho. “Como Austrochile estamos muy contentos con este tipo de iniciativas que realiza nuestro socio Parque del Estrecho, y que permiten acercar a los turistas regionales, nacionales e internacionales que visitan Magallanes a contenidos vinculados con la ciencia, el patrimonio y la naturaleza, en este caso a través de los glaciares, desde Arica a Tierra del Fuego”.



La muestra también fue destacada desde el mundo académico. Juan Carlos Aravena, director del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, relevó el valor del cruce entre ciencia y arte. “Estoy muy sorprendido. Después de conversar con Jorge queda claro el tremendo esfuerzo que hay detrás de este trabajo, considerando la logística que implican al menos nueve expediciones. Desde la ciencia sabemos lo complejo que es implementar tareas así, y además hacerlo con esta profundidad reflexiva. Estar ahí, tomar las imágenes y que luego sirvan para reflexiones posteriores es muy valioso”.



Asimismo, destacó la relevancia de exponer en Parque del Estrecho. “Que se haga aquí me parece fantástico. Es darle la relevancia que este sitio tiene para la región. Estamos en un lugar histórico y simbólico para Magallanes, con una carga patrimonial muy potente, y que este espacio releve ese valor a través del arte y la ciencia me parece muy importante”.



La exposición Glaciar estará abierta al público en la sala de exposiciones del Parque del Estrecho hasta el 30 de abril, invitando a la comunidad y a quienes visitan la región a conocer y reflexionar sobre uno de los patrimonios naturales más relevantes y frágiles del planeta.

