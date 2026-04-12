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12 de abril de 2026

CUASIMODO Y SEMANA DE PASCUA EN PORVENIR: PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SALES DESTACA TRABAJO PASTORAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN TIERRA DEL FUEGO

Y tú, ¿qué opinas?

y tú, ¿qué opinas?

En el programa ¿Y tú qué opinas? de Polar Comunicaciones, el párroco de Porvenir, padre Bernardo Astudillo Basulto, abordó las celebraciones de Semana Santa, la organización del Vía Crucis y el inicio de nuevas iniciativas pastorales en Tierra del Fuego. La conversación se desarrolló en el contexto del trabajo de la parroquia San Francisco de Sales y su vínculo con distintas comunidades e instituciones locales.

Durante la entrevista, el sacerdote destacó la amplia participación de organizaciones civiles, fuerzas armadas, establecimientos educacionales y servicios públicos en el Vía Crucis realizado en Porvenir durante el Viernes Santo. Según señaló en el espacio de Polar Comunicaciones, la actividad fue posible gracias a una convocatoria amplia que permitió articular el trabajo conjunto de instituciones de la comuna.

El padre Bernardo Astudillo explicó además cómo se ha desarrollado la experiencia pastoral en Tierra del Fuego, destacando la realidad geográfica de la isla y el despliegue territorial que implica la atención de comunidades en sectores como Cerro Sombrero, Pampa Guanaco y Cameron. En ese sentido, valoró el trabajo coordinado para llevar celebraciones religiosas a zonas alejadas, incluyendo la extensión de la octava de Pascua.

En la conversación de ¿Y tú qué opinas?, el párroco también se refirió a la implementación de la tradicional fiesta de Cuasimodo en la zona, explicando que su impulso responde principalmente a la necesidad de acompañar a personas enfermas o alejadas de la vida comunitaria. Según indicó, la iniciativa busca fortalecer una pastoral de salud y visitas domiciliarias, con la participación de equipos parroquiales y ministros de comunión.

Finalmente, el sacerdote destacó que estas acciones buscan consolidar una presencia más cercana de la Iglesia en la comunidad fueguina, especialmente con adultos mayores y personas con movilidad reducida.


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