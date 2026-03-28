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28 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS INICIA ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2026 CON NUEVE ORGANIZACIONES BENEFICIADAS

​El primer proceso del año destinó cerca de 7 millones de pesos a agrupaciones sociales, deportivas y de adultos mayores de la comuna.

Subvenciones

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la primera entrega de subvenciones municipales correspondientes al año 2026, beneficiando a nueve organizaciones sociales con un monto total de $6.888.705. La actividad contó con la participación de agrupaciones deportivas, sociales y de adultos mayores.

El alcalde Claudio Radonich destacó el impacto de estos aportes en la comunidad, señalando que, aunque se trata de montos acotados, permiten fortalecer el trabajo de diversas organizaciones. Asimismo, indicó que para este año existe un fondo total de 125 millones de pesos destinado a este tipo de iniciativas, que buscan llegar a un amplio número de beneficiarios.

Entre las agrupaciones favorecidas se encuentra el Club de Adultos Mayores “Para que no me olvides”, que desarrollará un proyecto enfocado en la confección y entrega de pieceras para personas mayores del sector Río de los Ciervos. Su representante, Rosa Díaz, explicó que la iniciativa apunta a apoyar a vecinos del sector.

En el ámbito deportivo, el Club de Natación Punta Arenas utilizará los recursos para financiar el traslado de sus deportistas a distintas competencias durante el año. El objetivo es facilitar la participación en torneos del circuito patagónico, ampliando las oportunidades para sus integrantes.

Desde el municipio también recordaron que las organizaciones pueden postular a otros fondos disponibles, como las subvenciones municipales y el programa PAIC, cuyo proceso de postulación se encuentra abierto por tiempo limitado.


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