CAMPAÑA EN PUNTA ARENAS BUSCA DONANTES DE MÉDULA PARA AYUDAR A IGNACIO ATLAGICH, PACIENTE CON LEUCEMIA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Valentina Zec, vocera de la campaña de búsqueda de donante de médula ósea, informó sobre la jornada de registro de donantes realizada en Punta Arenas, iniciativa que busca apoyar a Gonzalo Atlagich (39), quien enfrenta una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y requiere un trasplante con urgencia.

La actividad se desarrolló este sábado 28 de marzo, entre las 15:00 y 19:00 horas, en el Club Croata de la ciudad, convocando a la comunidad a inscribirse como potencial donante. La campaña tiene como objetivo aumentar el número de personas registradas, considerando que la compatibilidad genética es baja y encontrar un donante adecuado puede ser complejo.

En este contexto, se hizo un llamado especial a personas con ascendencia croata, ya que las probabilidades de compatibilidad aumentan entre individuos con orígenes similares. No obstante, la invitación está abierta a toda la comunidad que cumpla con los requisitos establecidos.

El proceso de inscripción es simple y gratuito, y consiste en la toma de una muestra mediante un cotonito bucal, la cual posteriormente es analizada para determinar compatibilidad con pacientes que requieren trasplante de células madre. Los datos se incorporan a un registro internacional, lo que permite eventualmente ayudar no solo a Gonzalo, sino también a otros pacientes en distintas partes del mundo.

Desde la organización destacaron que la donación de médula ósea es un procedimiento seguro, que en la mayoría de los casos se realiza mediante la extracción de células desde la sangre. En ese sentido, el mensaje que acompaña la campaña enfatiza la importancia de este gesto solidario: “Para nosotros es cinco minutos, para Gonzalo es toda una vida”.

Asimismo, quienes no pudieron asistir a la jornada presencial pueden registrarse solicitando un kit a domicilio a través de la plataforma DKMS, el cual puede ser enviado sin costo desde cualquier lugar de Chile. Entre los requisitos se considera tener entre 18 y 55 años, residir en el país y mantener un buen estado de salud.





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