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28 de marzo de 2026

REALIZARÁN JORNADA DE REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA EN PUNTA ARENAS PARA APOYAR A PACIENTE CON LEUCEMIA

​La actividad se desarrollará este sábado 28 en el Club Croata y busca sumar voluntarios para el registro de donantes en apoyo a Gonzalo Atlagich.

GONZALO ATLAGICH

Una campaña de búsqueda de donantes de médula ósea se está desarrollando en Punta Arenas, con el objetivo de apoyar a Gonzalo Atlagich (39), quien enfrenta una Leucemia Linfoblástica Aguda de alto riesgo y requiere un trasplante con urgencia. En este contexto, se realizará un operativo presencial abierto a la comunidad este sábado 28 de marzo, entre las 15:00 y 19:00 horas, en el Club Croata de la ciudad.

La iniciativa invita especialmente a personas con ascendencia croata, debido a que las probabilidades de compatibilidad genética aumentan entre personas con orígenes similares. Sin embargo, el llamado está dirigido a toda la comunidad que cumpla con los requisitos para registrarse como potencial donante.

El proceso de inscripción es simple y gratuito. Consiste en la toma de una muestra con un cotonito bucal, la cual luego es analizada para determinar compatibilidad con pacientes que requieren trasplante de células madre. Esta información se incorpora a un registro internacional, lo que permite eventualmente ayudar no solo a Gonzalo, sino también a otras personas en el mundo.

Desde la organización destacan que la donación de médula ósea es un procedimiento seguro, que en la mayoría de los casos se realiza mediante extracción de células desde la sangre. “Para nosotros es cinco minutos, para Gonzalo es toda una vida”, es el mensaje que acompaña la campaña, que busca generar conciencia y aumentar el número de donantes en la región.

Quienes no puedan asistir al operativo también pueden registrarse solicitando un kit a domicilio a través de la plataforma DKMS, el cual puede ser enviado sin costo desde cualquier lugar de Chile. Los requisitos incluyen tener entre 18 y 55 años, vivir en el país y estar en buen estado de salud.



Testigos de Jehová

TESTIGOS DE JEHOVÁ IMPULSAN CAMPAÑA MUNDIAL CON EVENTOS ABIERTOS EN PUNTA ARENAS

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