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3 de abril de 2026

DIRIGENTES VECINALES DE PUNTA ARENAS ABORDAN DESAFÍOS COMUNITARIOS Y LLAMAN A MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Conversando con Cristina

Conversando con Cristina

En la ciudad de Punta Arenas, el programa “Conversando con Cristina” abordó el rol clave de las juntas de vecinos y la Unión Comunal en la organización social, destacando su importancia en la región de Magallanes. En la instancia, el presidente de la Unión Comunal Punta Arenas, Fernando Adones Villarroel, junto a la vecina Auristela Godoy, analizaron las principales problemáticas que enfrentan los sectores poblacionales y la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario.

Durante el espacio emitido por Polar Comunicaciones, Adones explicó que uno de los principales desafíos actuales es la capacitación de dirigentes, considerando que cerca del 70% son nuevos y enfrentan dificultades para gestionar soluciones. En ese contexto, anunció que se impulsarán instancias formativas sobre normativa vigente, gestión comunitaria y uso de herramientas digitales, con el objetivo de mejorar la coordinación con autoridades y la respuesta a las necesidades vecinales.

En tanto, los invitados coincidieron en que existen problemáticas recurrentes en distintos sectores de Punta Arenas, como el mal estado de caminos, la presencia de animales sueltos, la falta de infraestructura peatonal y situaciones de contaminación. A esto se suma la creciente preocupación por el acceso a alimentos y el impacto del costo de vida en familias vulnerables, lo que ha llevado a reforzar acciones solidarias desde las propias comunidades.

Asimismo, se destacó la importancia de la participación ciudadana y el rol activo de los vecinos en la construcción de comunidad. Tanto desde la Unión Comunal como desde las juntas de vecinos, se hizo un llamado a fortalecer la colaboración, la empatía y el compromiso social, especialmente en un contexto donde también se evidencian problemas de convivencia, desmotivación dirigencial y falta de involucramiento de las nuevas generaciones.

Finalmente, en “Conversando con Cristina” se relevó la necesidad de avanzar hacia comunidades más organizadas, solidarias y conscientes de su entorno, promoviendo no solo soluciones materiales, sino también el bienestar emocional, la buena convivencia y la recuperación de valores como el respeto y el apoyo mutuo en la región de Magallanes.





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