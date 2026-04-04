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4 de abril de 2026

VOLUNTARIADO PERMITE AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL SENDERO AL MIRADOR BASE TORRES EN TORRES DEL PAINE

​La iniciativa “10 Voluntarios por 10 Días” logró restaurar 3,3 kilómetros del sendero, incorporando por primera vez a SKY Airline como aliado.

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En el Parque Nacional Torres del Paine se concretó la inauguración de un nuevo tramo del sendero al Mirador Base Torres, en el marco de la campaña de voluntariado “10 Voluntarios por 10 Días”. La intervención permitió alcanzar el 100% de ejecución de esta primera sección, con un total de 3,3 kilómetros restaurados bajo criterios de sostenibilidad.

El proyecto es impulsado por Las Torres Patagonia y forma parte de un plan mayor que contempla tres etapas, orientado a mejorar la seguridad de los visitantes, reducir el impacto ambiental y ordenar el tránsito en uno de los circuitos más concurridos del parque. En esta tercera edición del programa se incorporó por primera vez SKY Airline como aliado estratégico.

Durante la campaña, voluntarios provenientes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y Chile participaron en labores como el retiro de capa vegetal y la construcción del perfil del sendero, utilizando técnicas que permiten un adecuado drenaje del agua y disminuyen la erosión del terreno.

Desde la organización destacaron que este avance corresponde a un trabajo de largo plazo enfocado en la conservación del entorno. Asimismo, se valoró el aporte logístico de la aerolínea, que facilitó el traslado de participantes y equipos, ampliando el alcance internacional de la iniciativa.

De manera paralela, el proyecto se enmarca en una estrategia de sostenibilidad que busca compatibilizar el desarrollo turístico con la protección del patrimonio natural, a través de acciones coordinadas entre distintos actores vinculados al territorio.


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