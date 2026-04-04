NADADORA MAGALLÁNICA PAULA BRAVO COMPLETA LA ICE TRIPLE CROWN TRAS LOGRAR LA ICE MILE EN AUSTRIA

La nadadora chilena de aguas gélidas, Paula Bravo, completó la Ice Mile en el Lago Achensee de Austria, logrando así la denominada Ice Triple Crown, reconocimiento otorgado por la International Ice Swimming Association (IISA). El desafío se concretó el pasado 15 de marzo, donde recorrió aproximadamente 1.706 metros en aguas a 3,6°C, con un tiempo de 31 minutos y 36 segundos.

Este logro le permitió completar la Triple Corona de Hielo, que consiste en nadar un kilómetro en un campeonato oficial de la IISA, además de una milla helada en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, todas en aguas bajo los 5°C y sin protección térmica.

El primer hito de este desafío lo alcanzó en el Ice Swimming World Championships disputado en Molveno, Italia, donde nadó en aguas a 1,1°C con un tiempo de 17:17. Posteriormente, en 2025, completó la segunda prueba al cruzar una milla en el Estrecho de Magallanes, en condiciones de 4,6°C.

Con estos resultados, Paula Bravo se convirtió en la primera mujer chilena en alcanzar la Ice Triple Crown y en la número 32 a nivel mundial en conseguir este registro. En paralelo, en 2025, el nadador Andrés López había logrado esta misma marca, convirtiéndose en el primer chileno en obtenerla en categoría masculina.



Fuente: SwimChile





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