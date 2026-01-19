Punta Arenas,
19 de enero de 2026

NADADORA PAULA BRAVO RELATA HISTÓRICA TRAVESÍA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Polar en el Deporte

paula bravo, nadadora aguas gélidas

La nadadora de aguas gélidas y aguas abiertas Paula Bravo fue la invitada del programa Polar en el Deporte, conducido por Eloy Lara Molina, donde compartió en detalle la experiencia de haber cruzado el Estrecho de Magallanes, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en lograr esta exigente hazaña en condiciones extremas.

La travesía se concretó el 13 de enero, cuando Bravo cruzó el Estrecho por el sector de Punta Delgada, recorriendo cerca de 4,5 kilómetros en línea recta entre el continente y Tierra del Fuego. El desafío fue realizado sin traje de neopreno ni aislantes térmicos, únicamente con traje de baño, gorro, lentes y una preparación física y mental que, según relató, venía construyendo desde hace cuatro años, cuando comenzó a entrenar en las aguas del Estrecho.

La nadadora explicó que se trató de su primer intento por cruzar el Estrecho y que el proceso incluyó una importante planificación previa, con gestiones ante la Armada, coordinación de seguridad, equipo médico y ambulancias. A ello se sumó una condición clave: una ventana climática excepcional. “A las seis de la mañana no corría nada de viento, el mar estaba tranquilo, estuvo perfecto”, señaló.

Durante la travesía, el agua alcanzaba una temperatura cercana a los 10,5 grados Celsius, muy por debajo de lo que había enfrentado en competencias previas de aguas abiertas, donde había nadado hasta cinco kilómetros en condiciones más benignas. Bravo relató que en la primera mitad del cruce no sintió frío, probablemente por la adrenalina, aunque en el tramo final comenzó a percibir el enfriamiento, especialmente en la espalda, y la influencia de las corrientes que desviaban su rumbo. En todo momento se guió por la lancha zodiac de apoyo.

La deportista también fue parte de un estudio del CADI-UMAG, que midió su temperatura corporal interna y externa durante la travesía, aportando antecedentes científicos sobre el impacto del nado en aguas gélidas. Desde la embarcación de apoyo le informaron que durante el cruce nadó cerca de toninas y pingüinos, aunque ella no logró verlos mientras avanzaba concentrada en el objetivo.

De cara a lo que viene, Paula Bravo señaló que su gran meta para 2026 ya está cumplida con el cruce del Estrecho, pero adelantó nuevos desafíos: una competencia de cinco días en Finlandia, programada para la primera semana de marzo, y el objetivo de completar la milla helada en el hemisferio norte, que consiste en nadar 1,7 kilómetros en aguas a menos de 5 grados Celsius, hito que ya logró en el hemisferio sur y que espera repetir próximamente, aunque aún sin fecha ni lugar definidos.


En el segundo bloque se conversó sobre los desafíos del fútbol en Magallanes, con los DT del Club deportivo Sokol, Julio Cruz, y el DT del Club deportivo Presidente Ibáñez Esteban Oyarzún.



Club aguas abiertas de Magallanes. Rodrigo Aguilera y Regina Andrade

NADAR EN AGUAS GÉLIDAS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: DEPORTE EXTREMO, CIENCIA Y ADAPTACIÓN HUMANA

MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

Leer Más

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

ejercitoincendiosforestales

EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

NADADORA PAULA BRAVO RELATA HISTÓRICA TRAVESÍA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

LA MARAÑA BUROCRÁTICA QUE TIENE ENREDADA A LA SALMONICULTURA EN LA RESERVA KAWÉSQAR

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TODOS PUEDEN VOTAR: PINGÜINO DE HUMBOLDT PODRÍA SER DECLARADO MONUMENTO NATURAL

