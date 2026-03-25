CONAF MANTIENE CIERRE DE TRAMO EN CIRCUITO MACIZO PAINE Y RESTRINGE ACCESO A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Ante la permanencia de un frente de mal tiempo con viento y precipitaciones de nieve, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes determinó mantener el cierre del tramo entre los campamentos Perros y Paso del sendero paso John Garner que es parte del circuito de montaña Macizo Paine.

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De igual forma, CONAF decretó restringir el acceso al sendero Base Torres hasta el próximo viernes 27 de marzo, aplicando el Protocolo de Senderismo de Invierno, el cual permite exigir la obligatoriedad de acompañamiento de guía habilitado, según lo establecido en la ordenanza municipal de turismo y el uso obligatorio de microcrampones, bastones, calzado y ropa adecuada.





La nueva medida de cierre y restricción considera la evaluación técnica realizada por personal guardaparques en terreno y un informe de monitoreo de Alerta Temprana Preventiva remitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres(SENAPRED).

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La resolución oficial emitida por CONAF establece que el cierre del tramo en el sendero paso John Garner abarca todo el jueves 26 de marzo y su ampliación dependerá de los nuevos informes de evaluación que se realicen sobre las condiciones temporales y de seguridad para los y las visitantes.