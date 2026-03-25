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25 de marzo de 2026

CONAF MANTIENE CIERRE DE TRAMO EN CIRCUITO MACIZO PAINE Y RESTRINGE ACCESO A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​Para Base Torres se exigirá guía habilitado y equipamiento adecuado según protocolo de invierno

sector nevado PNTP 26-03-2026
Ante la permanencia de un frente de mal tiempo con viento y precipitaciones de nieve, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes determinó mantener el cierre del tramo entre los campamentos Perros y Paso del sendero paso John Garner que es parte del circuito de montaña Macizo Paine.

De igual forma, CONAF decretó restringir el acceso al sendero Base Torres hasta el próximo viernes 27 de marzo, aplicando el Protocolo de Senderismo de Invierno, el cual permite exigir la obligatoriedad de acompañamiento de guía habilitado, según lo establecido en la ordenanza municipal de turismo y el uso obligatorio de microcrampones, bastones, calzado y ropa adecuada.

La nueva medida de cierre y restricción considera la evaluación técnica realizada por personal guardaparques en terreno y un informe de monitoreo de Alerta Temprana Preventiva remitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres(SENAPRED).

La resolución oficial emitida por CONAF establece que el cierre del tramo en el sendero paso John Garner abarca todo el jueves 26 de marzo y su ampliación dependerá de los nuevos informes de evaluación que se realicen sobre las condiciones temporales y de seguridad para los y las visitantes.
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CONAF SUPERVISA TRÁNSITO DE VISITANTES EN EL MACIZO PAINE ANTE CIERRE PREVENTIVO DE SENDEROS POR MAL TIEMPO

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