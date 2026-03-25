25 de marzo de 2026
JOSÉ RODOLFO GUAJARDO BARRÍA ASUME COMO SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL PRESIDENTE KAST
El constructor civil asumirá a contar del 26 de marzo de 2026 en Minvu en la región de Magallanes y Antártica Chilena.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a los secretarios regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el actual periodo de gobierno.
En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asumirá a contar del 26 de marzo de 2026, José Rodolfo Guajardo Barría. Es constructor civil, ex miembro de la directiva regional de Renovación Nacional (vicepresidente y secretario general) y ex jefe de gabinete de la delegación presidencial regional en el segundo gobierno del presidente Piñera.
Los otros seremis que asumirán funciones, como máximas autoridades del Minvu en sus respectivas regiones, son los siguientes:
• En la Región de Arica y Parinacota, asume a contar del 25 de marzo de 2026, Francisco José Antonio Meza Hernández.
• En la Región de Tarapacá, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Alonso Vincenzo Damián Velásquez Rodríguez.
• En la Región de Antofagasta, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Jorge Richard Olivares Puentes.
• En la Región de Atacama, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Maximiliano Alberto Barrionuevo García.
• En la Región de Coquimbo, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Pablo Dugald Cuadra Corrales.
• En la Región de Valparaíso, asume a contar del 25 de marzo de 2026, Marcelo Alonso Ruíz Fernández.
• En la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Christian Gonzalo Villegas Gárate.
• En la Región del Maule, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Patricio Alejandro Ponce Arqueros.
• En la Región de Ñuble, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Carolina Navarrete Rubio.
• En la Región del Biobío, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Luis Anselmo Villagra Cabello.
• En la Región de Los Ríos, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Cristián Adrián Arriagada Patiño.
• En la Región de Los Lagos, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Mario Fernando Marchant Martínez.
• En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Fabián Humberto Rojas Muñoz.
• En la Región Metropolitana, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Sebastián Eduardo Norambuena Yung.
En el caso de la Región de La Araucanía, el nombramiento será informado oportunamente.
Operativo de la Policía Marítima se desplegó iniciado el 25 de marzo en sector letras “Punta Arenas”.
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