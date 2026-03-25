JOSÉ RODOLFO GUAJARDO BARRÍA ASUME COMO SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL PRESIDENTE KAST

El Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a los secretarios regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el actual periodo de gobierno.



En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, asumirá a contar del 26 de marzo de 2026, José Rodolfo Guajardo Barría. Es constructor civil, ex miembro de la directiva regional de Renovación Nacional (vicepresidente y secretario general) y ex jefe de gabinete de la delegación presidencial regional en el segundo gobierno del presidente Piñera.

​

Los otros seremis que asumirán funciones, como máximas autoridades del Minvu en sus respectivas regiones, son los siguientes:

​

• En la Región de Arica y Parinacota, asume a contar del 25 de marzo de 2026, Francisco José Antonio Meza Hernández.



• En la Región de Tarapacá, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Alonso Vincenzo Damián Velásquez Rodríguez.



• En la Región de Antofagasta, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Jorge Richard Olivares Puentes.



• En la Región de Atacama, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Maximiliano Alberto Barrionuevo García.



• En la Región de Coquimbo, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Pablo Dugald Cuadra Corrales.



• En la Región de Valparaíso, asume a contar del 25 de marzo de 2026, Marcelo Alonso Ruíz Fernández.



• En la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Christian Gonzalo Villegas Gárate.



• En la Región del Maule, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Patricio Alejandro Ponce Arqueros.



• En la Región de Ñuble, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Carolina Navarrete Rubio.



• En la Región del Biobío, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Luis Anselmo Villagra Cabello.



• En la Región de Los Ríos, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Cristián Adrián Arriagada Patiño.



• En la Región de Los Lagos, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Mario Fernando Marchant Martínez.



• En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Fabián Humberto Rojas Muñoz.



• En la Región Metropolitana, asume a contar del 26 de marzo de 2026, Sebastián Eduardo Norambuena Yung.

​

En el caso de la Región de La Araucanía, el nombramiento será informado oportunamente.

