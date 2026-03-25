CONAF SUPERVISA TRÁNSITO DE VISITANTES EN EL MACIZO PAINE ANTE CIERRE PREVENTIVO DE SENDEROS POR MAL TIEMPO

En coordinación con las empresas Vértice Patagonia y Reserva Las Torres Patagonia, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes implementó un operativo de acompañamiento para los visitantes que actualmente recorren el circuito de montaña Macizo Paine tras la decisión de cerrar temporalmente dos sectores clave del Parque Nacional Torres del Paine.

La medida, establecida mediante una resolución oficial de la Dirección Regional de CONAF, responde al pronóstico meteorológico adverso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, que motivó una Alerta Temprana Preventiva por Evento Meteorológico de SENAPRED para la Provincia de Última Esperanza. Adicionalmente, SERNAGEOMIN clasificó como moderada la posibilidad de remociones en masa en la zona de Cordillera Austral Norte.

La resolución dispone dos medidas específicas. La primera, el cierre preventivo del sendero Base Torres desde el 23 hasta el 25 de marzo por riesgo de deslizamientos y caída de rocas; y el cierre del tramo entre campamento Perros y Paso del paso John Garner el circuito Macizo Paine, también conocido como "O", para el día miércoles 25 de marzo, debido a viento y precipitaciones de nieve.

En este marco, Reserva Las Torres Patagonia se encuentra plenamente coordinada con la autoridad, alineando su operación a las medidas definidas y reforzando su presencia en terreno mediante guardaparques en el tramo Estancia–Chileno, el cual, según su evaluación, se mantiene habilitado con precaución y monitoreo permanente.

Aplicando los protocolos vigentes, personal guardaparques de CONAF, equipado con balizas satelitales que permiten monitorear en tiempo real la posición del grupo, supervisó el desplazamiento seguro de cerca de medio centenar de turistas que se encontraban avanzando en el circuito "O", desde el campamento Perros hasta el sector de Paso, en el difícil paso John Garner.

Reevaluación de la medida y aviso para turistas

CONAF informa que los turistas que tengan programado iniciar el circuito Macizo Paine en los próximos días y cuenten con reservas en los campamentos administrados por la concesionaria Vértice Patagonia y Reserva Las Torres Patagonia, deben contactar directamente a dichas empresas para conocer las opciones de reprogramación o reembolso, de acuerdo a sus respectivas políticas comerciales.

Asimismo, la Corporación mantiene una coordinación permanente con ambas empresas para supervisar el flujo de visitantes, asegurando que las decisiones operativas se tomen de manera conjunta y con información actualizada.

La Dirección Regional de CONAF indicó que la medida será reevaluada este miércoles 25 de marzo, en función de los nuevos informes técnicos de SENAPRED y las condiciones meteorológicas actualizadas. Cualquier mantención, extensión o levantamiento de los cierres será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales de la institución y en los accesos al parque.