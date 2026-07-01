CON ALEGRÍA, FE Y SERVICIO SE VIVEN LAS COLONIAS DE INVIERNO "VILLA FELIZ" EN EL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO

Del 30 de junio al 3 de julio, el área pastoral del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano desarrolla una nueva edición de las Colonias "Villa Feliz" de invierno, bajo el lema "Escuchando a Jesús, servimos con alegría", dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 10 años. Este espacio gratuito, inspirado en el carisma de Don Bosco, ofrece jornadas de formación integral, alegría, encuentro y vida compartida.



Durante la semana participan alrededor de 200 niños y jóvenes, quienes viven una amplia variedad de actividades orientadas al crecimiento espiritual, social y recreativo. La programación contempla momentos de oración y evangelización, competencias entre alianzas, dinámicas grupales, talleres, juegos, disfraces, cantos, representaciones y espacios para compartir desayunos, almuerzos y onces.



Esta valiosa experiencia comunitaria se fortalece gracias al compromiso y la generosidad de diversas instituciones y grupos que colaboran con tiempo, servicio y recursos. En esta edición, JUNAEB, los Cooperadores Salesianos, ADMA y el Centro de Padres del colegio contribuyen con la entrega de alimentación para los participantes, mientras que el Ejército de Chile se hará presente el viernes con la visita de su Banda Instrumental, ofreciendo un especial momento de encuentro y alegría para los niños y niñas.



Las Colonias "Villa Feliz" son una expresión concreta del sueño de Don Bosco: ofrecer a niños y jóvenes un espacio donde se sientan acogidos, crezcan en valores y vivan la alegría del Evangelio. Cada jornada refleja el espíritu salesiano, donde el juego, el servicio y la fe se unen para seguir construyendo una casa que acoge, una escuela que educa, una parroquia que evangeliza y un patio donde todos pueden encontrarse como amigos.

