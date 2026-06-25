COLONIAS SALESIANAS VILLA FELIZ PREPARAN JORNADAS DE INVIERNO PARA NIÑOS DE PUNTA ARENAS

El trabajo voluntario de jóvenes y la preparación de las Colonias Salesianas Villa Feliz fueron abordados en la décimo sexta edición de Comunidades en acción, programa conducido por Luis Viel Lizama en Polar Comunicaciones. Participaron Luis Cárcamo Barría, coordinador pastoral del Instituto Don Bosco; Consuelo Araneda, estudiante del Liceo María Auxiliadora; y Martín Santana, alumno del Instituto Don Bosco.

Durante la conversación, los invitados explicaron que las colonias ofrecen un espacio seguro, formativo y recreativo para niños y niñas que permanecen en Punta Arenas durante las vacaciones. La iniciativa contempla actividades para participantes de entre 5 y 12 años, quienes son distribuidos en grupos de acuerdo con sus edades.

Los jóvenes voluntarios reciben previamente una formación como animadores salesianos, donde abordan materias relacionadas con el cuidado infantil, la prevención de abusos, el acompañamiento de los niños y las características propias de cada etapa del desarrollo. Además, la organización cuenta con equipos encargados de animación, logística, alimentación y coordinación general.

Las jornadas se desarrollan en dependencias del Instituto Don Bosco, establecimiento que facilita sus salas, gimnasio, teatro y otros espacios. El programa incluye catequesis, juegos, dinámicas, actividades recreativas y alimentación, además de iniciativas organizadas junto con instituciones como Carabineros, Bomberos, CONAF y organismos vinculados a la salud.

Para esta versión de invierno también se proyectan una visita al museo y un taller relacionado con los tejidos de los pueblos originarios australes. La organización espera contar con cerca de 80 monitores, quienes destinarán parte de sus vacaciones a acompañar a los niños y entregar un servicio voluntario a las familias de la comunidad.



