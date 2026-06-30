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30 de junio de 2026

EN VACACIONES DE INVIERNO 2026 LA JUNJI INVITA A JUGAR EN FAMILIA EN EL CIIJUM

​El establecimiento de avenida Salvador Allende 0291 de Punta Arenas, abrirá sus puertas a toda la comunidad, entre el 6 y el 15 de julio.

CIIJUM

“El ocio resulta creativo y generador de riqueza. El tiempo usado de forma positiva es una de las mejores acciones a efectuar en familia. Las niñas y los niños juegan de forma espontánea y natural. Los adultos, lo hacen como una evasión, para relajarse. La integración de estos elementos es una excelente base para una relación familiar sólida. La complicidad abre vías de comunicación, permite expresar afecto, disfrutar de la compañía del otro, favorece la imaginación, la creatividad y el desarrollo infantil armonioso”, manifestó el encargado del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), Alejandro Alvarado Subiabre.

 

Estas palabras las emitió el profesor Alvarado, al anunciar una nueva versión del programa “Jugando en Familia”, que surgió, hace unos años, con el objetivo de aprovechar la infraestructura del Ciijum, administrado directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con espacios seguros y de calidad, especialmente acondicionados para la primera infancia, niñas y niños menores de siete años, generando experiencias que impacten de manera positiva sobre el núcleo familiar, mejorando la comunicación y los vínculos, durante las vacaciones.

 

De esta forma, el edificio de avenida Salvador Allende 0291 de Punta Arenas, estará abierto para todas y todos, desde el lunes 6 hasta el miércoles 15 de julio de 2026.

 

El encargado detalló que los horarios de apertura serán cuatro: entre las 9 y las 10:30 y de 11 a 12:30 horas, por las mañanas y de 14 a 15:30 y entre las 15:30 y las 17 horas, en las tardes. Tanto niñas y niños como adultos participan descalzos y se recomienda el uso de calcetines antideslizantes.

 

Alejandro Alvarado recordó que no se debe consumir alimentos dentro del Ciijum, que se puede llevar botellas con agua y que las inscripciones serán realizadas el mismo día de la asistencia. Los espacios del Ciijum pueden ser usados por una hora y media, después de la cual se deben dejar las instalaciones para el disfrute de más personas.

 

“Solicitamos a quienes sean parte de ‘Jugando en Familia’ invierno 2026, no llevar objetos de valor a la cita y dejar ordenados los materiales y sectores utilizados, para vincularse y disfrutar entre todas y todos”, cerró Alvarado. 

 

La directora regional (S) de la Junji, María Angélica Andrade Gallardo, llamó a la comunidad a aprovechar esta oportunidad. “Invito a las familias al Ciijum, donde podrán jugar, valorando el tiempo familiar compartido y generar nuevas experiencias de vinculación. El juego es la principal tarea para una niña o un niño, a través de éste pueden desarrollar habilidades, destrezas, conocimiento y disfrute”, concluyó.

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FINALIZÓ LA PRIMERA COPA MUNICIPAL DE FÚTBOL EN INVIERNO EN PUNTA ARENAS

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