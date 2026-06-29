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29 de junio de 2026

MAGALLANES SE PREPARA PARA LA XII CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO CON ESPECTÁCULOS Y TALLERES GRATUITOS EN PUNTA ARENAS

Ojo con la Cultura

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Entre el 9 y el 12 de julio se desarrollará en Punta Arenas la duodécima versión de la Convención de Circo al Fin del Mundo, un encuentro que reunirá espectáculos, talleres formativos, competencias y espacios de reflexión en torno al circo contemporáneo. En Ojo con la Cultura, Isabel Peña Norambuena entregó los principales detalles de esta programación, que se realizará en distintos puntos de la ciudad con acceso gratuito para la comunidad.

Durante la entrevista en Ojo con la Cultura, Peña explicó que la iniciativa es organizada por Circo del Sur y contempla actividades en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, el gimnasio del Liceo María Auxiliadora y el Teatro Municipal José Bohr. Destacó que la convención busca acercar el circo a nuevos públicos, especialmente durante las vacaciones de invierno, con propuestas dirigidas a toda la familia y presentaciones de artistas regionales y nacionales.

La invitada también resaltó el crecimiento que ha experimentado el circo contemporáneo en la región de Magallanes, señalando que Circo del Sur ha sido un espacio formativo para varias generaciones de artistas locales. Asimismo, adelantó que el programa incluirá un conversatorio sobre modelos de gestión sostenible del nuevo circo, orientado a agentes culturales y organizaciones interesadas en fortalecer proyectos artísticos en los territorios.

En la conversación emitida por Polar Comunicaciones, Isabel Peña aprovechó además de presentar la revista literaria Crisol, un proyecto dedicado a difundir la creación literaria del sur austral de Chile. La periodista explicó que la iniciativa busca abrir un espacio para escritores y escritoras desde la Región de Los Lagos hasta Magallanes, promoviendo la publicación de poesía, narrativa, ensayos y otras expresiones literarias.




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