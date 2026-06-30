CONCEJAL GERMÁN FLORES LLAMA A RECUPERAR CALLE ERRAZURIZ PARA EL COMERCIO Y LA COMUNIDAD

Tras reunirse con un grupo de comerciantes establecidos de calle Errazuriz, entre Nogueira y Avenida España, el concejal de la comuna Germán Flores, manifestó que es tiempo de actuar para recuperar la tranquilidad del comercio y la comunidad de esta emblemática arteria céntrica de nuestra ciudad, calle que desde hace años viene siendo afectada por distintos hechos que están afectando, tanto a los locatarios, como a los transeúntes.



“Escuchar los relatos de los afectados dan cuenta de una realidad a la cual no le hemos puesto quizás la debida atención, una realidad que se da a pocas cuadras de nuestra Plaza de Armas. Personas en estado de ebriedad, bebiendo en plena vía pública, otras drogadas, riñas y enfrentamiento con cuchillos y hasta con machetes e incluso testimonios de los afectados, en ocasiones teniendo sexo, situación que desde hace año se viene advirtiendo en el lugar”, señala el concejal Germán Flores.



Más adelante el edil manifiesta que los comerciantes no sólo deben soportar este tipo de actos, si no que, a su vez, deben soportar los malos olores, pues estas personas se orinan, hacen todas sus necesidades en plena calle sin ningún pudor y en las puertas de sus negocios, situación que se repite día a día, en donde cada mañana tienen que ocuparse de limpiar el frontis de sus establecimientos.



“Hoy la calle Errazuriz muere a las seis de la tarde, pues la gente ya no transita por ciertos lugares, tienen miedo de ser intersectada por estas personas que le solicitan dinero y, en muchas ocasiones, cuando no le dan, son insultados y amenazadas, esto no lo podemos seguir soportando. Testimonios de los comerciantes indican que sus ventas se han visto perjudicadas enormemente, además muchos de ellos han sido amenazados con armas blancas al momento que le piden que abandonen el lugar, por lo que viven en un constantes temor”, agrega Flores.



“Es hora de actuar y erradicar lo que como ciudad estamos viviendo en este lugar, nosotros a través de seguridad ciudadana cada vez que nos llaman acudimos, pero hacemos lo que la ley nos permite, sólo lo podemos invitar a abandonar el lugar, pues no podemos detenerlos, ni tampoco hacer control de identidad”.



Finalmente agrega, “aquí es carabineros la institución que debe actuar y que tiene las atribuciones y facultades que le otorga la Ley, su presencia en el lugar es prácticamente nula, según versión de los afectados, por lo tanto, en los próximos días, sostendremos una nueva reunión, en donde invitaremos a la institución no sólo para conversar, si no para buscar una real solución a lo que allí ocurre y, recuperar esta emblemática calle para el comercio y la comunidad”, concluyó el concejal.





