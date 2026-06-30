Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

30 de junio de 2026

ESTE VIERNES LOS BUNKERS ABRIRÁN LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

​La banda nacional protagonizará este viernes 3 de julio un concierto gratuito en la Costanera del Estrecho. La jornada comenzará a las 18:00 horas con artistas locales y el espectáculo principal está previsto desde las 20:00 horas.

los bunkers

Punta Arenas dará inicio este viernes 3 de julio a la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno con un concierto gratuito de Los Bunkers en la Costanera del Estrecho. La presentación marcará la apertura de una edición histórica de una de las festividades más tradicionales y convocantes de Magallanes.

La programación comenzará a las 18:00 horas con la participación de artistas locales, cuyos nombres serán informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Punta Arenas. Desde las 20:00 horas está contemplado el espectáculo principal de Los Bunkers, que reunirá algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

La presencia de la banda constituye uno de los principales hitos de esta edición aniversario. El grupo realizará una pausa en su periodo de descanso para participar en la celebración, luego de sus exitosas presentaciones en Santiago y Concepción, llevando su repertorio a un escenario abierto frente al Estrecho de Magallanes.

El alcalde Claudio Radonich destacó el esfuerzo municipal y el respaldo del Concejo Municipal para concretar el espectáculo. La autoridad señaló que la actividad busca entregar a la comunidad un concierto de primer nivel y atraer visitantes de otras zonas del país para compartir esta celebración en la capital regional.

La producción contempla un despliegue técnico especialmente preparado para un concierto al aire libre, con equipamiento de sonido de última generación. La presentación dará el puntapié inicial a los festejos por las tres décadas del Carnaval de Invierno, celebración que reúne cultura, creatividad e identidad magallánica en las calles de Punta Arenas.

https://www.instagram.com/p/DaN-7NJlcRB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
CIIJUM

EN VACACIONES DE INVIERNO 2026 LA JUNJI INVITA A JUGAR EN FAMILIA EN EL CIIJUM

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

KAST RESPALDA LEGISLAR “LEY ALEJANDRO” Y ANUNCIA REUNIÓN CON FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS

Leer Más

El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.

El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.

Kast
nuestrospodcast
PATAGONIA LIGHT FESTIVAL (11)

PATAGONIA LIGHT FESTIVAL SUPERA LOS 60 MIL ASISTENTES EN SUS PRIMERAS CINCO NOCHES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
los bunkers

ESTE VIERNES LOS BUNKERS ABRIRÁN LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
calleerrazuriz

CONCEJAL GERMÁN FLORES LLAMA A RECUPERAR CALLE ERRAZURIZ PARA EL COMERCIO Y LA COMUNIDAD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
apuestas en línea

ESPECIALISTAS CUESTIONAN COBRO RETROACTIVO DE IVA A PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA TRAS RESOLUCIÓN DEL SII

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250