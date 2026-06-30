ESTE VIERNES LOS BUNKERS ABRIRÁN LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

Punta Arenas dará inicio este viernes 3 de julio a la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno con un concierto gratuito de Los Bunkers en la Costanera del Estrecho. La presentación marcará la apertura de una edición histórica de una de las festividades más tradicionales y convocantes de Magallanes.

La programación comenzará a las 18:00 horas con la participación de artistas locales, cuyos nombres serán informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Punta Arenas. Desde las 20:00 horas está contemplado el espectáculo principal de Los Bunkers, que reunirá algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

La presencia de la banda constituye uno de los principales hitos de esta edición aniversario. El grupo realizará una pausa en su periodo de descanso para participar en la celebración, luego de sus exitosas presentaciones en Santiago y Concepción, llevando su repertorio a un escenario abierto frente al Estrecho de Magallanes.

El alcalde Claudio Radonich destacó el esfuerzo municipal y el respaldo del Concejo Municipal para concretar el espectáculo. La autoridad señaló que la actividad busca entregar a la comunidad un concierto de primer nivel y atraer visitantes de otras zonas del país para compartir esta celebración en la capital regional.

La producción contempla un despliegue técnico especialmente preparado para un concierto al aire libre, con equipamiento de sonido de última generación. La presentación dará el puntapié inicial a los festejos por las tres décadas del Carnaval de Invierno, celebración que reúne cultura, creatividad e identidad magallánica en las calles de Punta Arenas.