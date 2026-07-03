GOBIERNO PROPONE QUE MENORES DE EDAD QUE COMETAN CIERTOS DELITOS SEAN JUZGADOS COMO ADULTOS

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó que el Gobierno pondrá discusión inmediata a un proyecto de ley que busca permitir que menores de edad que cometan ciertos delitos sean juzgados como adultos.

El primer anuncio de esta iniciativa fue emitido por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien expuso que presentará indicaciones para endurecer las sanciones en los delitos más graves cometidos por menores de edad. El secretario de Estado confirmó que el Ejecutivo ingresará modificaciones al proyecto que actualmente se tramita en el Congreso.

Más tarde Arrau entregó detalles de esta propuesta, la que incluye cambios al régimen de sanciones para adolescentes y nuevas herramientas para combatir este reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

"Vamos a poner discusión inmediata a un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso, pero haciéndole una serie de indicaciones. Primero, habilitar a que los menores de edad de 14 años a 18 años puedan ser juzgados como adultos si es que lo solicita el fiscal y un juez así lo decide, en un catálogo de 17 delitos bastante amplio de los delitos más graves", dijo el titular de Seguridad.

"Además, los adultos que cuando eran menores hayan cometido delitos de este catálogo de 17 delitos, ya no van a tener irreprochable conducta anterior. Hoy día se les borran los antecedentes a los menores y eso ya no va a estar disponible", añadió Arrau.

Y como tercer punto relevante apuntó que "cuando cumplan 18 años, el resto de condenas de este catálogo de delitos pasarán, si el informe es favorable del servicio de reinserción, a un penal administrado por Gendarmería, a un penal de adultos".

Este paquete de indicaciones también incorpora medidas para endurecer las penas contra quienes recluten a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, una práctica que según el Gobierno ha ido en aumento en el contexto del crimen organizado.

Fuente: cooperativa.cl