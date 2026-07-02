SEREMI DE EDUCACIÓN RECIBIÓ A LA NUEVA DIRECTIVA DE AFAMAG EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

​El seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, sostuvo esta mañana una reunión de presentación institucional con la nueva directiva de la Asociación de Funcionarios de los Asistentes de la Educación de Magallanes (AFAMAG), recientemente conformada para representar a los trabajadores del sector en la región.



Durante el encuentro, los dirigentes dieron a conocer los principales desafíos que enfrentan los asistentes de la educación y plantearon temas de interés para sus bases, entre ellos el estado de la asignación de zona, el proceso de retiro voluntario y diversas materias de orientación técnica y administrativa.



“Conocí en detalle las inquietudes planteadas por la nueva directiva de AFAMAG. Como Secretaría Regional Ministerial de Educación vamos a realizar todas las gestiones que estén a nuestro alcance para informar esta situación a las instancias correspondientes y contribuir a mantener un diálogo permanente con quienes cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades educativas”, señaló el seremi José Raúl Alvarado.



Por su parte, Sandra Herrera, presidenta de la Asociación de Funcionarios de los Asistentes de la Educación de Magallanes (AFAMAG), valoró la instancia de encuentro con la autoridad regional. "Hoy pudimos presentar oficialmente a nuestra nueva directiva y compartir los principales desafíos que hemos asumido en representación de nuestros asociados. Agradecemos la disposición del seremi para recibirnos y generar un espacio de diálogo permanente, con puertas abiertas y una comunicación fluida, porque estamos convencidos de que el trabajo colaborativo es el mejor camino para avanzar en beneficio de los asistentes de la educación de Magallanes", señaló.



La reunión permitió establecer un primer espacio de diálogo y coordinación entre la Seremi de Educación y los representantes de la asociación, reafirmando la disposición de ambas partes para mantener canales de comunicación abiertos y avanzar en un trabajo colaborativo en beneficio de los asistentes de la educación de Magallanes. Asimismo, se acordó incorporar a la organización gremial a la mesa de trabajo interinstitucional "Escuela Total", instancia desde la cual podrán contribuir con su experiencia y visión en la construcción de iniciativas orientadas al fortalecimiento de las comunidades educativas de la región.

