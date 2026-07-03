MESA INTERMINISTERIAL POR EL EMPLEO DISPONE 5.000 SUBSIDIOS A LA CONTRATACIÓN Y ACELERA COORDINACIÓN CON REGIONES

En su tercera sesión de trabajo, la Mesa Interministerial por el Empleo, liderada por el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, definieron las primeras medidas para robustecer la generación de empleo en todas las regiones del país, apoyadas en la coordinación con los Gobiernos Regionales e incorporación de nuevos programas e instituciones al plan de reactivación laboral.

Una de las iniciativas de la Mesa Interministerial fue el anuncio de 5 mil subsidios a la contratación, al que podrán postular todas las empresas a nivel nacional y que serán ejecutados a través del Sence, detalló el biministro Mas.

"Vamos a poner a disposición 5 mil subsidios a la contratación, que se van a implementar a través del Ministerio del Trabajo y se van a ejecutar a través del Sence, lo que nos da la rapidez para poder llegar con ese subsidio en el cortísimo plazo", reveló el jefe de las carteras de Economía y Minería.

La autoridad señaló que este subsidio corresponde al 50% del ingreso mínimo por los próximos cuatro meses. "Son nuevos empleos y vamos a poner un tope por empresa para que tengan no más de 200 contrataciones", aseguró.

En línea con esto, subrayó que se está revisando el subsidio en zonas extremas (llamado 889) y se están implementando diversas mesas regionales que "ya empiezan a tener frutos". "Hemos tenido conversaciones con todos los gobernadores. Hay mucho interés de los gobernadores por el empleo y mucha disposición. De hecho, ya tenemos recursos comprometidos de La Araucanía y Coquimbo, que nos van a permitir, a través de la Subdere, generar 500 empleos, no solo de corto plazo sino de mediano plazo, lo cual también es una muy buena noticia".

Por su parte, el ministro Rau comentó que "esta es una línea de activación laboral inmediata. El Gobierno cuenta con instrumentos de más mediano plazo y uno de ellos es el Subsidio Unificado al Empleo, que parte en octubre. La línea que estamos activando ahora es para todo tipo de trabajador o trabajadora. Es un primer paso porque estamos recabando más recursos con los gobiernos regionales y Subdere. Este primer paso es para anticiparnos a la implementación de otras medidas que tenemos como gobierno".

Uno de los puntos relevantes que busca abordar la Mesa Interministerial es la baja empleabilidad femenina. A raíz de eso, la ministra Marín destacó el foco de la instancia en crear nuevas oportunidades para aquellas mujeres cesantes. "Sabemos que hay miles de mujeres, buscan una oportunidad laboral y no la encuentran. Es por eso que, también las medidas van enfocadas en la creación de nuevas oportunidades de trabajo para las chilenas".

Durante la sesión también se acordó incorporar nuevas alternativas de generación de empleo a través de otros organismos públicos. Entre ellas, se analizarán programas de Conaf vinculados a labores intensivas en mano de obra, como limpieza de espacios públicos, mantención de áreas verdes, reforestación y obras comunitarias menores.

Además, evalúan la incorporación de otras carteras con alta capacidad de inversión, como el Ministerio de Obras Públicas, para acelerar proyectos que ya cuentan con financiamiento y que puedan traducirse rápidamente en nuevos puestos de trabajo.

Las autoridades reafirmaron que la Mesa continuará sesionando semanalmente para monitorear el cumplimiento de los compromisos. Continuarán evaluando nuevas iniciativas para fortalecer el trabajo conjunto entre ministerios, gobiernos regionales, municipios y servicios públicos, con especial foco en las regiones, las mujeres y los jóvenes.