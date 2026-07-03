SE CONFORMÓ NUEVO CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE EN MAGALLANES

Este jueves 2 de julio, se conformó el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia representativa de los distintos sectores de la sociedad, que tiene por finalidad debatir y pronunciarse sobre temas de relevancia ambiental.



El Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente 2026-2028 está compuesto por representantes del mundo científico, empresarial y sindical de la región, entre los que se encuentran Jaime Ojeda del Centro Internacional Cabo de Hornos, Gisela Dietert de IP-CFT Santo Tomás, Catherine Dougnac de la ONG Wildlife Conservation Society, Benjamín Cáceres de Fundación Rewilding Chile, Samuel Miranda de Otway Green Energy y Karin Escárate del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP.



Este Consejo es presidido por el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, quien destacó la importancia de esta instancia de participación. “Hoy conformamos el Consejo Consultivo y tuvimos una reunión muy provechosa. Escogimos a un Presidente y Secretario y además, acordamos comenzar a trabajar como primera temática la gestión de residuos. Este es un tema muy importante para toda la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por lo que vamos a convocar a todos los actores públicos y privados relacionados con la Ley REP para apoyar la implementación de medidas que vayan orientadas a la gestión de residuos y fomento al reciclaje”.



La Presidencia del Consejo Consultivo fue asumida por Samuel Miranda de Otway Green Energy, mientras que la secretaría será coordinada por Catherine Dougnac de la ONG WCS.



“En esta primera reunión, revisamos los temas urgentes regionales, pensando en lo que pudiéramos trabajar en el corto plazo y luego revisamos alguna política pública nacional en la que podamos influir, pero siempre enfocado en los temas que tienen hoy contingencia en la región”, detalló Samuel Miranda, Gerente Regional de la empresa de servicios Otway Green Energy .



Por su parte, Catherine Dougnac, Directora de Gestión Programática de WCS Chile, explicó que como organización quisieron postular nuevamente porque “nos dedicamos a la Conservación de la Biodiversidad, tenemos presencia territorial hace más de 20 años y podemos poner al servicio toda nuestra expertiz técnica. En este sentido, en el Consejo Consultivo junto a otras instituciones podemos generar justamente recomendaciones vinculadas a distintos procesos que estén ocurriendo, normativas, contingencias y otros temas regionales”.



El Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente sesionará mensualmente y estará en funcionamiento por dos años.

