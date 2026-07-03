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3 de julio de 2026

ALCALDESA DE PRIMAVERA INSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Y-655 TRAS REUNIÓN CON EL SEREMI DEL MOP

​La máxima autoridad comunal se reunió con la comitiva regional del MOP para abordar urgencias viales, requerimientos para Bahía Azul y servicios sanitarios rurales. Además, se inspeccionaron las obras del nuevo Puente Río Side.

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​ En la capital de la comuna de Primavera, la alcaldesa Karina Fernández Marín, junto al equipo municipal, sostuvo una reunión técnica clave con el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic. En la instancia también participaron el director regional (s) de Vialidad, Sebastián Schadenberg; el director de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic; y el director regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito.

 
​Conectividad y seguridad vial: la urgencia de la Ruta Y-655

 
​Durante el encuentro, la alcaldesa insistió en la necesidad urgente de pavimentar la ruta Y-655, en el sector Cerro Sombrero–Bahía Felipe, específicamente entre la estancia Angelita y el empalme de la ruta Y-65. Esta vía es fundamental, ya que es el camino que utilizan diariamente los habitantes de la comuna para conectarse con Porvenir, la capital provincial.

 
​Actualmente, dicho tramo presenta severos baches y calamina, lo que dificulta el tránsito y representa un importante foco de inseguridad vial. Dado que el proyecto ya cuenta con su diseño aprobado, su ejecución depende exclusivamente de la priorización presupuestaria que le otorgue el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

 
​Como respuesta inmediata, el director (s) de Vialidad se comprometió a iniciar la actualización de la señalización vial en el sector, un requerimiento que el municipio venía gestionando desde el año 2025.

 
​Avances en soberanía y obras portuarias

 
​Por su parte, el Seremi de OO.PP. informó sobre el avance en el enrolamiento de los 3,7 kilómetros de acceso hacia el Faro Espíritu Santo. Este paso administrativo permitirá que Vialidad asuma el mejoramiento del tramo, una medida clave para relevar un territorio de alta importancia estratégica y soberana para el Estado chileno.

 
​Asimismo, la alcaldesa Fernández solicitó formalmente a la Dirección de Obras Portuarias incorporar en el convenio de programación la mantención del alumbrado público en Bahía Azul, además de agilizar las gestiones para concretar la operación óptima de un generador a gas en dicho sector.

 
​En materia de agua y saneamiento, se destacó el trabajo coordinado que la Dirección de Obras Hidráulicas ha ejecutado este 2026 junto al municipio, tras la aceptación de la administración municipal para cumplir la función de Operador de Servicio Sanitario Rural.

 
​Tras la cita técnica, las autoridades del MOP participaron en la sesión del Concejo Municipal de Primavera, instancia donde las y los concejales expusieron diversos requerimientos orientados a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.

 
​Inspección a las obras del Puente Río Side

 
​La alcaldesa Karina Fernández, junto al administrador municipal, Mauricio Peña y Lillo, el Seremi de OO.PP. y el director (s) de Vialidad, se trasladaron a la obra de reposición del puente sobre el Río Side (Ruta Y-665).

 
​Esta importante infraestructura busca elevar los estándares de seguridad vial y conectividad en la zona, garantizando un tránsito más eficiente. El nuevo puente contará con una longitud de 30,2 metros y una calzada de 10 metros de ancho. El proyecto contempla una inversión de $3.985.343.018 y se proyecta su término para marzo 2027.

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