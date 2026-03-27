JORNADA EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Con el objetivo de facilitar el pago del permiso de circulación a la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Tránsito, anunció la implementación de horarios extendidos y atención especial durante el último fin de semana de marzo.





En ese contexto, el director de Tránsito, Marcel Bermúdez, señaló que desde mediados de marzo ya se encuentran operativas las atenciones extendidas, intensificando el servicio hacia el cierre del mes.



"El sábado 28 y domingo 29 estaremos atendiendo desde las 14:00 hasta las 20:00 horas en el Mall Espacio Urbano, en el nivel -2. Es importante recordar que, si realizan el pago de forma presencial, deben llevar sus documentos impresos. En este caso, deben contar con la revisión técnica homologada, el seguro obligatorio, el último permiso de circulación y, en caso de realizar cambio de nombre, el padrón del vehículo".

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Asimismo, Bermúdez destacó que existen alternativas digitales disponibles las 24 horas del día, tanto en el sitio web del municipio como en la aplicación móvil Arenas, lo que permite realizar el trámite de manera más rápida y sin necesidad de desplazarse.

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Finalmente, desde la Dirección de Tránsito informaron que las jornadas extendidas se mantendrán hasta el martes 31 de marzo.

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