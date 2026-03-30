COMENZARON LAS CLASES DE FRANCÉS EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

​Bonjour les étudiants. El saludo matutino en francés se volvió a escuchar en las salas de clase con la puesta en marcha de los cursos del idioma en tres establecimientos: en Punta Arenas la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y en Puerto Natales la Escuela Libertador Bernardo O´Higgins y el Liceo Bicentenario Polivalente Luis Cruz Martínez.



En total son cien estudiantes de Magallanes los que iniciaron esta semana el aprendizaje del idioma, gracias a una iniciativa impulsada por el conjunto de países de habla francesa con representación en Chile.



Un acuerdo entre el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, las embajadas francófonas en nuestro país y el Instituto Francés de Chile apoya la incorporación del idioma en las aulas en Servicios Locales de Educación Pública de Valparaíso, Licancabur y Magallanes, alcanzando entre todos a 200 estudiantes de entre 6 y 19 años.



Representantes de las embajadas visitaron los establecimientos para acompañar el inicio de las clases de francés. En la Escuela Pedro Pablo Lemaitre la embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay, dialogó con los estudiantes y docentes y entregó textos para apoyar la enseñanza.



Eric Hernández, de séptimo básico, se inscribió en el curso de francés motivado por sus raíces familiares. Explicó que su abuelo es de ese origen y que “a los cinco años me enseñó a hablar italiano pero después de grande ya se me fue, entonces dije, bueno, puedo aprender francés que es mucho más bonito y que es muy interesante”.



Su compañera de curso Megan Olivos recuerda que su mamá le contaba de sus propias clases de francés cuando iba a la escuela, y además ve en este idioma una oportunidad “y hay que aprovechar todas las que te va a dar la vida para el futuro”, comentó.



Por su parte, la embajadora de Canadá felicitó a la escuela por sumarse al programa de idioma y dijo que este “es una muy buena iniciativa que estamos promoviendo varias embajadas francófonas porque hablar francés, aprender un nuevo idioma, abre puertas, abre conocimiento e intercambios”.



La iniciativa considera un plan piloto que se inicia este año con alumnos de séptimo y octavo básico de Magallanes y docentes de idioma cuyo trabajo inicialmente será financiado por el Instituto Francés. Además, incluye la entrega a los estudiantes de textos de estudio y otros materiales educativos, visitas de especialistas a las escuelas y la oportunidad para que los jóvenes certifiquen sus avances en el idioma con una prueba de estándar internacional a los dos años de incorporados al programa.

