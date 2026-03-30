CLASES EN PUERTO TORO PODRÍAN RETOMARSE EL PRÓXIMO LUNES

Diversas gestiones que han incluido despliegues en terreno, reuniones y comunicaciones telefónicas con autoridades regionales, ha desarrollado en las últimas horas el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, con el fin de resolver las contingencias por suspensión de clases y problemas de conectividad marítima que afectan a habitantes de Puerto Toro.

​



El domingo recientemente pasado, la máxima autoridad provincial concurrió al poblado más austral del mundo a través del ferry "Kaweskar". En esta visita, se reunió con la comunidad, entre ellos, el profesor encargado de la Escuela Pública G-44, Iván Bustos, para conocer de primera fuente las problemáticas del establecimiento educativo y la vivienda del docente. Al día siguiente, el delegado, en comunicación con el director ejecutivo (s) de Slep Magallanes, Jorge Valdés, fue informado que la escuela obtendrá un nuevo generador eléctrico a partir del próximo lunes y se dispondrá una casa alternativa para el profesor. De esta forma, se retomaría el inicio del año escolar para un único estudiante, quien sólo recibió una clase producto de estas dificultades, el 4 de marzo pasado.

​



"Uno de los problemas que hemos tenido efectivamente es con el inicio de clases, que no ha podido hacerse básicamente porque no tienen luz. Al no tener luz, tienen problemas con la calefacción, entonces, es una cadena que provoca que no esté funcionando. Pudimos conversar con el profesor, ver las instalaciones, ver también su casa cómo está, la cual efectivamente tiene serios problemas. Pero en relación a lo educativo propiamente tal, hoy día estuvimos hablando con el director ejecutivo (s) de Slep Magallanes (Valdés), y nos señaló que esta semana llega el generador a Punta Arenas. Éste se trasladará hasta Puerto Toro a través de la Armada, entidad que está dispuesta a colaborar", detalló la autoridad gubernamental.

​



"Además, el director de Slep Magallanes se comprometió a que un funcionario del colegio de Puerto Williams va a ir a Puerto Toro para hacer el proceso de instalación y de puesta en marcha de este generador. El director señaló que si todo sale como corresponde, el próximo día lunes (6 de abril) debería estar disponible el servicio de electricidad en la escuela, de tal forma que puedan comenzar las clases", agregó la autoridad.

​



Con respecto a la vivienda del profesor, en primer lugar, el delegado Moncada mencionó que deben resolverse materias de comodato para que administrativamente el inmueble sea transferido a Slep Magallanes y así se determinen los mecanismos de restauración. "Pero en paralelo, el director de Slep me señaló que están en tratativas finales con Carabineros para que faciliten un espacio habitacional, porque si es que se requiere hacer una mantención en la casa, el docente no puede estar viviendo ahí, ya que es un riesgo mientras hacen estas mantenciones. Estamos a la espera que se firme este convenio con Carabineros, de tal forma que el docente pueda irse a vivir a una casa de ellos mientras se realice algún tipo de intervención y mantenimiento", sostuvo el delegado Moncada.

​



Por otra parte, en relación a la falta de conectividad que afecta a la comunidad producto de que las dos embarcaciones que ofrecen el servicio de subsidio marítimo para zonas aisladas se encuentran con desperfectos, el delegado destacó la colaboración de la Armada de Chile, con cuyas naves han posibilitado la continuidad de las navegaciones. "Las lanchas, tanto 'Loica' como 'Errante Primero', tuvieron dificultades y están en proceso de mantenimiento. Se ha adquirido un nuevo motor para hacer el cambio en la embarcación 'Errante Primero', por lo que el servicio licitado debería retomarse.





Nosotros esperamos, de acuerdo a la conversación tanto con el licitante como con el Ministerio de Transportes, que esto se reactive no más allá de un mes, pero en el intertanto vamos a seguir recibiendo colaboración de la Armada, de tal forma de no dejar desconectados a estos territorios más apartados", concluyó.