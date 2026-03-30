SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS INAUGURARÁ EL AÑO ACADÉMICO 2026 CON ENFOQUE EN LOGÍSTICA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA MAGALLANES

Este próximo 8 de abril a las 11 de la mañana en su auditórium sede de Jorge Montt 798 se realizará la inauguración del año académico 2026 de Santo Tomás, donde se contará con la presencia de la autoridades, comunidad educativa y colaboradores de la casa de estudios con la entrega de la cuenta anual 2025 por parte de la rectora Valeska Acevedo y la charla magistral “Magallanes, el motor logístico de la energía del futuro”.



La rectora de los tomasinos en Magallanes, destacó algunos hitos de su gestión, como la implementación de la “Experiencia Tomasina”, un modelo de acompañamiento integral de los alumnos y alumnas desde el primer día de clases hasta la inserción laboral, reafirmando el compromiso con la calidad, la acreditación continua y la formación de excelencia orientada al desarrollo regional. Además, del fortalecimiento de la política de vinculación con el medio, centrada en innovación social y en poner los conocimientos institucionales al servicio de la sociedad, con impacto en los grupos más vulnerables y promoción de la formación en logística con enfoque en sostenibilidad, haciendo alianzas y convenios con empresas regionales para proyectos conjuntos y prácticas en entornos reales que preparan a egresados capaces de diseñar soluciones logísticas limpias y sostenibles para la región y el país.



Finalmente, durante la ceremonia se distinguirán a los alumnos, docentes y colaboradores más destacados del 2025, con el objetivo de potenciar alianzas estratégicas y fortalecer el crecimiento de la sede Santo Tomás en la Región de Magallanes, aportando miradas estratégicas sobre el rol de nuestra Región en la logística y la energía del futuro.



