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26 de marzo de 2026

GOBIERNO NOMBRA A JOSÉ IGNACIO MUJICA, SOCIO FUNDADOR DE AMERIS, COMO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO

Este jueves el Ministerio de Economía ingresó el decreto que designa a Mujica, inversionista, emprendedor y con experiencia en el mundo financiero, al mando ejecutivo de la agencia pública.

Jose_Mujica_-_Director_Private_Equity
Era uno de los cargos que más expectación generaba en el ecosistema de innovación y que seguía  pendiente. Finalmente, el Gobierno optó por designar como vicepresidente ejecutivo de Corfo al socio fundador y director ejecutivo de la administradora general de fondos (AGF) Ameris CapitalJosé Ignacio Mujica, en el puesto.

“Queremos que Corfo sea un actor relevante en el mundo del emprendimiento y el desarrollo empresarial”, dijo a DF el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. “El objetivo bajo la nueva designación es que cada peso de Corfo sea utilizado en fortalecer y reimpulsar a los emprendedores, a las empresas chilenas, a los exportadores de servicios, entre otros”.

Ingeniero comercial de la Universidad Católica y con un MBA en Insead (Francia/Singapur), Mujica es socio fundador de Ameris con un 9,65% de participación en la administradora, según la memoria anual de la firma publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sin embargo, su carrera partió a comienzos de siglo en Santander, banco en el que se desempeñó en distintos roles durante tres años tanto en Chile como en México.
Actualmente integra algunos directorios, como Troutlodge Chile y Mall Barrio independencia, y en el pasado ha participado en empresas de tecnología, telecomunicaciones y servicios digitales con presencia en Chile y la región.

Mujica ha cultivado un perfil emprendedor: cofundó ZeroHotel y NanduAir en 2006 y Financia Capital en 2009.

También es inversionista ángel y ha apostado por startups como Destácame y Arch (Smash) y en el fondo de búsqueda y adquisición de empresas Lemuy Group.

Quienes lo conocen comentan que su trayectoria combina rigor técnico, experiencia con inversionistas nacionales e internacionales y una vocación por generar impacto social. 

Fuera del ámbito profesional, el ingeniero comercial ha participado en actividades ligadas al impacto social y desarrollo comunitario. Entre sus intereses, están la lectura, el trekking y montañismo -subió la cumbre del Aconcagua-, y practica tenis, golf y ciclismo.
 

Conocedor del ecosistema de innovación 

Quien toma la posta que dejó el economista José Miguel Benavente en Corfo llega con una serie de desafíos.

Tendrá que liderar la institución que administra mecanismos clave para startups, financiamiento a pequeñas y medianas empresas, contratos de litio e instrumentos para apuntalar la inversión en investigación y desarrollo.

Además de su experiencia como inversionista ángel, Mujica es cercano al mundo de innovación y startup. En una columna de opinión publicada en DF en 2015, abordó en ese entonces el incipiente fenómeno de los unicornios tecnológicos las empresas valorizadas en más de US$ 1.000 millones.

Su argumento central es que estas compañías comparten la ambición de cambiar la forma en que funciona el mundo, pero advierte que no todas son sinónimos de éxito y planteó que la pregunta de fondo era si el mundo, en ese entonces, estaba ante una nueva burbuja como la de las puntocom.

Fuente: df.cl 
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