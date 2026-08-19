ESTANCIA OLGA TERESA DESTACÓ SU HISTORIA FAMILIAR, AGROTURISMO Y RUTAS DE OBSERVACIÓN DE CÓNDORES EN RÍO VERDE

En una nueva edición de Patagonia On Tour, conducida por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, participó Cristian Concha Paeile, representante de Estancia Olga Teresa, emprendimiento familiar ubicado en la comuna de Río Verde y dedicado al agroturismo en Magallanes.

Durante la entrevista, Concha relató que la estancia data de 1922, cuando fue adquirida por su bisabuelo Fermín Roca. Su nombre, Olga Teresa, corresponde a las dos hijas de la familia: Olga, abuela de Cristian, y Teresa, su hermana. Desde entonces, la estancia se ha mantenido por más de 100 años ligada a la ganadería tradicional y, desde 1998, al turismo de estancia.

El proyecto turístico nació con el objetivo de mostrar las actividades propias de una estancia patagónica, como el movimiento de ovejas con perros ovejeros, la esquila y la gastronomía basada en carne de cordero. Además, la experiencia incorpora el vínculo familiar con la crianza de caballos chilenos, tradición que la familia desarrolla desde 1981.

Uno de los productos más destacados actualmente es la observación de cóndores en el Cerro Palomares, donde la familia lleva cerca de 10 años realizando estudios, censos y registros de comportamiento. Según explicó Concha, en ese sector se han desarrollado rutas de excursión para observar estas aves durante todo el año, complementando la oferta estival de actividades de estancia, que se realiza entre octubre y marzo.

El invitado detalló que existen dos tipos de experiencias: una excursión más accesible, con una caminata corta hacia la pared del acantilado, y otra por la parte superior del cerro, pensada especialmente para fotógrafos y observadores de aves que buscan registros con mayor profundidad escénica. Ambas alternativas están disponibles para visitantes locales, nacionales y extranjeros, previa coordinación a través de Instagram o el sitio web de Estancia Olga Teresa.

Durante la conversación también se abordó el reciente registro de una gran cantidad de cóndores volando en simultáneo y el avistamiento de un gato de Geoffroy, especie conocida como “el fantasma de la Patagonia”, hecho que se viralizó en redes sociales y abrió nuevas posibilidades de estudio mediante cámaras trampa junto a Solo Expediciones.

Concha destacó que uno de los aspectos más valorados por los visitantes es el carácter familiar de la experiencia. Padres, hermanos, hijos y sobrinos participan del proyecto, generando una recepción cercana y cálida que permite a los turistas sentirse parte de una familia magallánica durante su visita.

Finalmente, invitó a residentes y visitantes a conocer Estancia Olga Teresa, ubicada a unos 75 kilómetros de Punta Arenas, y subrayó que otoño e invierno son temporadas especialmente atractivas para la observación de cóndores, por los colores del paisaje y la posibilidad de obtener registros fotográficos únicos.



