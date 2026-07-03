CIRCO AL FIN DEL MUNDO INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE CUATRO DÍAS DE ESPECTÁCULOS, TALLERES Y ACTIVIDADES GRATUITAS DEL 9 AL 12 DE JULIO

La producción de la 12ª Convención Circo al Fin del Mundo dio a conocer los detalles de la programación que se desarrollará entre el 9 y el 12 de julio, instancia que reunirá espectáculos familiares, talleres gratuitos, conversatorios, competencias circenses y artistas provenientes de distintos puntos del país e invitados internacionales.

Los detalles fueron entregados esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones por Valentina Cárcamo, encargada de Producción de Circo al Fin del Mundo, junto a María José Muñoz, responsable de los talleres del evento.

Durante la entrevista, Cárcamo destacó la consolidación que ha alcanzado la iniciativa tras más de una década de trabajo.







"Nosotros venimos ahora a hablar sobre la Convención Circo al Fin del Mundo y esta ya es la versión número 12, entonces claramente ya hay una trayectoria, la gente ya nos conoce, espera este evento porque además de ofrecer espectáculos ofrece talleres a la comunidad, conversatorios; es como una experiencia inmersiva de circo intensiva por cuatro días, abierto a la comunidad".



Uno de los principales sellos del encuentro continúa siendo el acceso gratuito a todas sus actividades. Así lo enfatizó María José Muñoz, quien explicó que la respuesta del público ha sido muy positiva.







"Lo más característico de la convención es que todo es abierto a la comunidad. Los talleres son gratuitos, las funciones son gratuitas, no hay ningún cobro de por medio".



La encargada de talleres agregó que las inscripciones han tenido una alta demanda.







"Los talleres fueron publicados el 23 de junio y ya nos queda muy pocos cupos, creo que nos quedan como seis talleres con cupos".



La programación comenzará el jueves 9 de julio con la inauguración oficial y funciones familiares, continuando durante los siguientes días con presentaciones en distintos espacios de la ciudad, incluyendo el Liceo María Auxiliadora y el Teatro Municipal.

Las organizadoras también destacaron el trabajo permanente que desarrolla Circo del Sur más allá de la convención, impulsando procesos de mediación artística, formación circense y talleres vinculados al desarrollo de habilidades socioemocionales.

Respecto al crecimiento de la organización, Valentina Cárcamo recordó que el trabajo ha evolucionado junto con el equipo humano que da vida al proyecto.







"Yo creo que lo bacán es ver el crecimiento profesional del grupo humano que hemos formado. Es bonito y es bacán".



Por su parte, María José Muñoz relató su propia experiencia dentro de la organización, donde pasó de ser participante de los talleres cuando era niña a integrar el equipo responsable de coordinar las actividades.

Asimismo, aprovechó la instancia para derribar uno de los principales mitos sobre la práctica circense, invitando a quienes aún tienen dudas a participar.







"Creo que las personas muchas veces creen que deben tener demasiadas habilidades de gimnasia o cosas así para ser parte del circo y en realidad eso no es así. El circo te enseña mucho de la perseverancia, ser constante en la disciplina para lograr lo que uno quiera hacer".



Muñoz también destacó que esta edición cuenta, por primera vez, con financiamiento del Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, además del apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, respaldo que permitirá fortalecer el desarrollo del evento.

Finalmente, Valentina Cárcamo extendió una invitación a toda la comunidad a sumarse a esta nueva versión de la convención.







"Dejamos a toda la comunidad invitadísimas a participar. Como dice María José, no es necesario conocer ni saber de circo para llegar a este espacio. (...) Que no se lo pierdan, los espectáculos están bastante interesantes. Van a haber compañías de Valparaíso, van a haber artistas internacionales, entonces creo que es un espacio que vale la pena no perdérselo".



Toda la información sobre la programación, horarios, espectáculos e inscripciones se encuentra disponible en las redes sociales de Circo del Sur, tanto en Instagram como en Facebook.





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