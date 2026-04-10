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10 de abril de 2026

TABSA ANUNCIA ALZA TRANSITORIA DE TARIFAS Y REFUERZA BENEFICIOS SOCIALES EN MAGALLANES

Buenos días región.

timistabsa

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, informó a la ciudadanía sobre una serie de medidas adoptadas por la compañía en el contexto de la crisis internacional que impacta los costos operacionales.

En ese marco, se dio a conocer que la empresa aplicará un alza transitoria de tarifas en todos sus servicios, la cual comenzó a regir desde el jueves 9 de abril. Este ajuste alcanza un incremento promedio del 21% en los distintos segmentos e incluye rutas fundamentales de conectividad regional como Punta Arenas – Porvenir y el cruce por Primera Angostura. Desde la compañía explicaron que esta medida responde principalmente a la variación del precio del diésel a nivel regional, factor que será determinante para futuras revisiones tarifarias.

Pese a este escenario, TABSA detalló que mantendrá una serie de beneficios sociales vigentes, destacando la congelación de la tarifa para adultos mayores, con el objetivo de mitigar el impacto en los grupos más vulnerables.

En paralelo, se anunció la renovación de un importante convenio con la Municipalidad de Porvenir, acuerdo que se ha sostenido por más de veinte años y que busca facilitar la conectividad de diversos sectores de la comunidad fueguina. Este convenio contempla la entrega de dos viajes mensuales liberados para estudiantes de educación superior, además de un 50% de descuento en los pasajes para adultos mayores beneficiarios del IPS en el tramo Punta Arenas – Porvenir – Punta Arenas.

Asimismo, como parte de las mejoras incorporadas este año, se sumó un nuevo beneficio dirigido a personas con discapacidad, quienes podrán acceder a un pasaje liberado mensual en el mismo trayecto, siempre que cuenten con la acreditación correspondiente.

De esta forma, la empresa busca equilibrar el impacto del contexto económico internacional con medidas de apoyo directo a los usuarios que dependen de estos servicios para su conectividad en la región.


grtetabsa

BID - EPA AUSTRAL: INYECCIÓN DE RECURSOS FORTALECERÁ CONECTIVIDAD, TURISMO Y LOGÍSTICA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

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