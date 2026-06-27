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27 de junio de 2026

ALIANZA DEL PACÍFICO APRUEBA INCORPORAR CAPÍTULOS SOBRE PYMES Y CADENAS DE VALOR A SU PROTOCOLO COMERCIAL

​La Comisión de Libre Comercio del bloque aprobó un cuarto protocolo modificatorio que incorpora nuevos capítulos sobre mipymes y cadenas regionales y globales de valor. Además, los países acordaron avanzar en la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos.

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La Comisión de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, aprobó el Cuarto Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco del bloque. La decisión incorpora capítulos sobre micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cadenas regionales y globales de valor, con el propósito de fortalecer la integración económica y promover una mayor participación de las empresas en el comercio internacional.

La reunión, realizada de manera virtual y presidida por México en su calidad de Presidencia Pro Tempore, contó con la participación de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez Weinstein. La autoridad destacó que esta actualización permitirá fomentar encadenamientos productivos entre las empresas de los países miembros y facilitar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

Durante la sesión, los viceministros de Comercio también aprobaron la Decisión N°16, que modifica la normativa sobre la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos. La medida busca avanzar hacia un marco regulatorio común que facilite el intercambio de estos productos entre los países de la Alianza, manteniendo estándares de protección para la salud de los consumidores y el acceso a información adecuada.

Asimismo, los representantes del bloque reafirmaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), con el objetivo de incorporar la visión del sector privado en el proceso de integración regional. Al término de la reunión, los países reiteraron su compromiso de impulsar iniciativas de cooperación que fortalezcan las cadenas de suministro, promuevan la diversificación de mercados y favorezcan la integración económica entre los socios del bloque.


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