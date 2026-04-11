PERIODISTA MAGALLÁNICO PABLO VARGAS ES RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL EN LOS PREMIOS AIPS DE PERIODISMO DEPORTIVO

El periodista chileno Pablo Vargas, oriundo de Punta Arenas, fue reconocido a nivel mundial tras obtener uno de los premios más importantes del periodismo deportivo, entregado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva. El galardón forma parte de los AIPS Sport Media Awards, considerados entre los principales reconocimientos del rubro a nivel global.

El profesional obtuvo el máximo reconocimiento gracias a un reportaje de carácter investigativo que abordó una temática relevante, la cual incluso pudo haber derivado en acciones judiciales. El trabajo fue valorado por su profundidad y aporte dentro del periodismo deportivo internacional.

Desde la organización, estos premios distinguen la excelencia profesional en distintas categorías y reúnen trabajos de periodistas de todo el mundo, posicionando a sus ganadores en una vitrina global del oficio.

Pablo Vargas ha desarrollado una trayectoria vinculada al periodismo deportivo nacional, marcada por la constancia y el compromiso con la labor informativa. Actualmente, además, se desempeña como presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile.

Tras recibir el reconocimiento, el profesional destacó la importancia del trabajo colectivo y el rol del periodismo como aporte a la sociedad. Este logro también sitúa a la región de Magallanes en el escenario internacional del periodismo deportivo.

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